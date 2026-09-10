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Agenda Santa Fe: con deportes y música la ciudad recibe este fin de semana al mayor evento latinoamericano

Desde este jueves y hasta el lunes, propuestas recreativas y culturales, una agenda nutrida para la familia, organizada por la Municipalidad de Santa Fe

10 de septiembre 2026 · 09:45hs
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Agenda Santa Fe: con deportes y música la ciudad recibe este fin de semana al mayor evento latinoamericano

Agenda Santa Fe: con deportes y música la ciudad recibe este fin de semana al mayor evento latinoamericano

Este fin de semana se podrá disfrutar del Fan Fest de los Juegos Suramericanos en el Parque Sur, además de las actividades deportivas y las habituales ferias y paseos es espacios al aire libre. La programación completa puede consultarse en Agenda Santa Fe.

XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La ciudad será anfitriona del evento multideportivo más importante de Latinoamérica, toda la fuerza del deporte se vivirá de manera extraordinaria del 12 al 26 de septiembre en distintos escenarios, los Juegos Suramericanos reúnen a los atletas más destacados del continente, competencia que está integrada al calendario de la Odesur.

Cabe destacar que la capital provincial, pone en el Parque del Sur las premiaciones al mediodía y reconocidos artistas y bandas hasta la noche.

La grilla completa se puede consultar en el siguiente link:

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Jueves 10

Feria de Artesanos y Alimentaria Paseo Garay, de 9.30 a 13, Presidente Perón y Salvador Caputto.

Viernes 11

Feria de Artesanos Camees Plaza Fragata, de 10 a 20, San Martín y Juan de Garay.

Feria de Artesanos Las Flores, de 14.30 a 18.30, Europa y 12 de Infantería.

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13, avenida Blas Parera 7254.

Feria de emprendedores Eco Circular, de 16 a 19:30, San Martín y General López.

Sábado 12

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13, avenida Blas Parera 7254.

Feria Del Sol y la Luna, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de Artesanos Paseo Bulevar, de 16 a 20, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.

Feria Mujeres Emprendedoras Camees. De 10 a 20, San Martín y Juan de Garay, Plaza, Fragata Sarmiento.

Feria de Artesanos Paseo Constituyentes, de 15 a 19.30, 4 de Enero y Junín.

Domingo 13

Feria Del Sol y la Luna, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de emprendedores de Anticuarios, de 10 a 17.30, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos Feria del Puerto, de 12 a 18, Lavanderas del Puerto Dique I.

Feria de Artesanos Paseo Costanera Oeste, de 15 a 20, en Almirante Brown entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao.

Feria de artesanos de Incuba, de 15 a 19, en Plaza Constituyentes (4 de Enero y Junín).

Feria de Artesanos Paseo de las 3 Culturas, de 15 a 19, San Martín 1400.

Feria de Artesanos Parque Federal de 15 a 19.30, Regis Martínez y Pedro Víttori.

Feria de Artesanos Scarafía, de 15 a 18, Chiclana 7300.

Feria de Artesanos Barrio Cabal, de 15 a 18, Estanislao Zeballos y Pasaje Santa Fe.

Teatros, salas y muestras vigentes

Teatro Municipal 1.º de Mayo

“Entre lo efímero y lo perdurable

Continúa la obra en el Teatro 1.º de Mayo (San Martín 2068), la actividad es libre y gratuita y la muestra se puede visitar de martes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 20 hasta el domingo 13 de septiembre de 2026.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

Parte y Arte

La reorganización de aquello que ha sido retenido

Espacio expositivo La Fresca

Las muestras continúan en exposición, y pueden visitarse los martes de 15 a 19, miércoles a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 19 y sábados, domingos y feriados: de 16 a 19, con entrada libre y gratuita.

Casa Museo López Claro

El jueves 10 a las 19.30, el Museo César López Claro (Piedras 7352), abrirá sus puertas para la inauguración de “De hilos y trapos”, una muestra de arte textil y cerámica de Alva Soratti con entrada libre y gratuita.

Fotogalería Municipal

“Hábitat”

La exhibición reúne imágenes de las fotógrafas Elvira Ferrazini, Jesica Felice, Ma. Cecilia Roggero, Sonia Bossio, Vero Orta y Virginia Mazza y puede visitarse hasta el viernes 13 de noviembre de lunes a viernes de 8 a 20.

Centro Experimental del Color

La muestra “El Origen de la Substancia Importará la Importancia del Origen” continúa vigente hasta el domingo 30 de este mes de miércoles a viernes de 9 a 13 y miércoles a domingos y feriados de 16 a 19.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

Entre cálices, libros y saberes.

La obra y el legado de la Compañía de Jesús en el patrimonio del Museo San Martín 1540. Los horarios de apertura son los siguientes: miércoles a sábados de 9.30 a 12.30 y 15.30 a 19.

Visitas Guiadas:

Miércoles a sábados a las 9.30, 11, 15 y 16.30.

Santa Fe agenda Juegos Suramericanos Ferias teatros
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