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Colectivos en Santa Fe: UTA no descarta nuevas asambleas este jueves y podría volver a afectar el servicio

Los choferes de colectivos nucleados en la UTA Santa Fe mantiene el estado de alerta y no descarta la realización de asambleas

10 de septiembre 2026 · 07:55hs
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Trasporte de colectivos en la ciudad de Santa Fe

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Trasporte de colectivos en la ciudad de Santa Fe

Los choferes de colectivos nucleados en la UTA Santa Fe realizaron durante la mañana de este miércoles las asambleas anunciadas en cinco líneas del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Santa Fe, en el marco del conflicto salarial que el gremio mantiene con las empresas del sector.

La medida de fuerza alcanzó a las líneas 3 y 15 de Ersa Urbano y a las líneas 10, 11 y 18 de Empresa Recreo. Las asambleas se desarrollaron durante la mañana y finalizaron alrededor de las 11, momento a partir del cual los servicios comenzaron a normalizarse de manera progresiva.

Durante la tarde existió la posibilidad de que las asambleas continuaran en algunas líneas, aunque finalmente esa medida no se concretó. Sin embargo, desde UTA informaron durante la noche del miércoles que no se descarta la realización de nuevas asambleas este jueves, por lo que el funcionamiento del transporte podría volver a verse afectado.

El conflicto salarial de los choferes de colectivos

La protesta forma parte del plan de lucha de la UTA Santa Fe ante el conflicto salarial que el sindicato mantiene con las empresas de transporte nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).

Desde el gremio reclaman el reconocimiento y cumplimiento del acuerdo salarial nacional para los trabajadores del transporte automotor de pasajeros. La UTA sostiene que la propuesta presentada por el sector empresario no se corresponde con la evolución de la inflación ni con los incrementos salariales acordados a nivel nacional.

En este contexto, el sindicato mantiene el estado de alerta y analiza nuevas medidas de protesta mientras continúa el reclamo para alcanzar una solución al conflicto salarial.

Por el momento, los servicios de las líneas alcanzadas por las asambleas de este miércoles retomaron su funcionamiento habitual, aunque este jueves podrían registrarse nuevas interrupciones o demoras si finalmente la UTA decide avanzar con nuevas asambleas.

colectivos Santa Fe asambleas servicios
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