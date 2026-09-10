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Madelón se refirió a los rumores de su salida como DT de Unión

Leo Madelón habló de las salidas de jugadores importantes en Unión, las lesiones y la necesidad de reconstruir un equipo que perdió piezas clave.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2026 · 09:47hs
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Madelón se refirió a los rumores de su salida como DT de Unión

Prensa Unión

Hay una frase de Leonardo Madelón que resume buena parte del momento futbolístico de Unión: “No se puede jugar como antes”. El entrenador lo explicó en su charla con Dame Gol por Telefe Santa Fe, al analizar por qué el equipo necesitó un período de adaptación después de las modificaciones que sufrió el plantel.

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Unión perdió futbolistas importantes y, con ellos, algunas características que estaban incorporadas al funcionamiento. “Vos tenés que armar un modelo nuevo, un equipo nuevo”, reconoció Madelón.

El técnico admitió incluso que inicialmente intentó sostener el modelo anterior, pese a que algunas de las piezas ya no estaban. Allí encontró una de las razones por las que el equipo necesitó tiempo para acomodarse.

La salida de Maizon y el desafío de reemplazarlo en Unión

Madelón también habló de la partida de Maizon Rodríguez, uno de los futbolistas que había ganado peso dentro de la estructura defensiva.

El entrenador reconoció que fue una salida fuerte, pero rápidamente buscó cambiar el enfoque. Para él, un jugador que se va deja un lugar que debe ser ocupado por otro.

Maizon Rodríguez deja Unión y continuará su carrera en el Krasnodar.

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Se fue porque se fue. Se fue, se lo vende bien”, explicó, entendiendo la lógica del mercado.

Y allí aparece una de las características que Madelón pretende instalar en el vestuario: el que estaba esperando su oportunidad debe entender que ese momento finalmente llegó.

Giaccone, Menossi y las respuestas que aparecieron en Unión

La lesión de Joaquín Mosqueira abrió la puerta para que Emilio Giaccone apareciera con fuerza. El mediocampista surgido de Reserva terminó aprovechando la oportunidad y se ganó la consideración del entrenador.

Madelón contó que ya lo había seguido durante el año anterior y destacó que es un futbolista “no posicional”, capaz de soltarse y participar del juego.

En el caso de Menossi, recordó que ya había intentado llevarlo a Unión años atrás y que cuando llegó al club necesitaba recuperar ritmo futbolístico. “Ponete bien, no te apures”, contó que le dijo.

El resultado fue una recuperación futbolística que terminó convirtiéndolo en una pieza importante.

El golpe de San Lorenzo no lo hizo pensar en irse

Madelón también desmintió de manera tajante que haya pensado en renunciar después de la derrota ante San Lorenzo, pese a las versiones que circularon. “No, cero”, respondió cuando le preguntaron si aquel partido había marcado su límite.

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Reconoció que fue “el peor partido” que le tocó dirigir, pero explicó que el contexto también estuvo marcado por lesiones y por un equipo que todavía estaba buscando su nueva identidad.

La respuesta del entrenador fue trabajar. Porque para Madelón, en esta etapa, Unión necesita reconstruirse sin perder su esencia.

Unión Madelón San Lorenzo
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