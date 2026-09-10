Santa Fe le dará una cálida bienvenida a los Leones y las Leones

En las nuevas canchas de la Asociación Santafesina de Hockey, los seleccionados locales jugarán sendos amistosos frente a Los Leones y Las Leonas en la previa a los Juegos Suramericanos

Las Leonas y Los Leones tendrán amistosos con Santa Fe este viernes en la ASH.

Siempre hay una razón para festejar cuando llega un seleccionado nacional a la ciudad de Santa Fe. Pero en este caso son los combinados de damas y caballeros que afrontarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . Las canchas inauguradas esta semana le ponen un condimento especial al hockey local, porque se espera cerrar una semana inolvidable, e inciar otra con la disputa de los compromisos correspondientes al certamen organizado por la Odesur.

El presidente de la ASH, doctor Patricio López, manifestó que “Somos la única institución del país, a nivel asociativo, que cuenta con dos canchas de agua. Para nosotros es una satisfacción enorme“. ”Gracias al compromiso del gobierno provincial y su confianza hacia la ASH para llevar adelante esta intervención”. A su vez, agregó: “Estas obras llevan mucho tiempo y las hicimos en 80 días”.

“Esperamos a todas las chicas y chicos para que vengan a alentar a nuestros Leonas y Leones durante los ODESUR y también este viernes cuando jueguen con nuestros seleccionados mayores” señaló el Pato López, que también es uno de los vicepresidente de la Confederación Argentina de Hockey.

Dos amistosos en la nueva cancha de la ASH

Esta semana la Asociación Santafesina de Hockey inauguró sus nuevas canchas, que serán utilizadas para las competencias locales y nacionales, pero el escenario principal recibirá los partidos de los Juegos Suramericanos de damas y caballeros. Por ello, para este viernes está previsto la realización de dos amistosos de los preseleccionados santafesinos mayores contra los planteles de Argentina que intervendrán en los ODESUR.En damas, a partir de las 19 y en caballeros, desde las 21.

Esta inauguración no solo representa un salto de calidad en la infraestructura deportiva de la región, sino que consolida a la ASH y Santa Fe como un polo estratégico para el desarrollo del hockey a nivel nacional e internacional. Contar con Las Leonas, y siete jugadoras que vienen de consagrarse campeonas en el Mundial es para destacar, y si a eso se suma la presencia de Los Leones, con cuatro medallistas de bronce en la Copa del Mundo 2026.

El viernes 11 de septiembre a partir de las 19, en la nueva cancha principal de la ASH, el seleccionado mayor de Santa Fe será anfitrión de Las Leonas. En el combinado nacional femenino serán siete campeonas del mundo como es el caso de Lara Casas, Zoe Díaz, Milagros Alastra, Mercedes Artola, Emma Knobl, Brisa Bruggesser y Sofía Cairó.

Los planteles que participarán de los amistosos

El plantel de Las Leonas es el siguiente: Sofía Cairo, Lara Casas, Sol Pagella, Daiana Pacheco, Zoe Díaz, Pilar Palacio, Chiara Ambrosini, Mercedes Artola, Victoria Falasco, Emma Knobl, Catalina Andrade, Lourdes Pisthon, Sol Guingnet, Pilar Pisthon, Brisa Bruggesser, Milagros Alastra, Paula Santamrina y Ana Dodorico.

El seleccionado de la Asociación Santafesina que tiene como entrenadores a Daniel De Petre y Nicolás Sequeira se presentará con el siguiente plantel: Stefania Antoniazzi (Tristan Suarez HC), Celina Basilio (Banco), Lucia Beltramino (La Salle), Victoria Bertone (CRAI), Lara Bracamonte (Tristan Suarez HC), Mora Bramante (La Salle), Rocío Caldiz (Banco), Rocio Carlen (La Salle), Emilia Depetris (SFRC), Clara Dodorico (CRAI), Agustina Fernández (El Quillá), Ruth Fuchs (Banco), Sofia Garofalo (SFRC), Lola Giauque (SFRC), Florencia Juri (El Quilla), Amparo Mayoraz (SFRC), Luna Morello (Banco), Clara Palacios (Banco), Valentina Pietroni (St Catherine), Catalina Poccia (La Salle), Julia Ponzo (El Quilla), Valentina Suravsky (Banco), Rocio Tolosa (Universitario), Emilia Vidoz (SFRC) y Gracia Villar (River).

En el caso del seleccionado masculino, Los Leones, con cuatro medallistas en el Mundial, y son Thomas Habif, Martín Ferreiro, Nicolás Cicileo y Tomás Ruiz. El plantel de Los Leones es el siguiente: Joaquín Ruiz, Nicolás Cicileo, Matteo Fernández, Luca Dulor, Iñaki Minadeo, Thomas Habif, Tomás Ruiz, Nicolás Rodríguez, Juan Pedro Fernández, Santiago Tarazona, Mateo Torrigiani, Mateo Serrano, Franco Agostini, Martin Ferreiro, Yaco Kovalivker, Joaquín Costa, Felipe Bartoli y Facundo Bonanino.

El plantel masculino de la Asociación Santafesina de Hockey es el siguiente: Santino Capocetti, Adrian Meier, Lorenzo Bertone, Santiago González, Joaquín Arnodo, Valentín Ojeda, Santiago Raviolo, Ulises Hek, Juan Gaspoz, Mauricio Sensevy, Fernando Walermberg, Tomás Martinez, Gonzalo Trinchieri, Marcos Pratto, Tomás López, Thiago Saucedo, Gonzalo Gómez (El Quillá); Esteban De Petre, Rodrigo Mare, Santiago Blanco, Santiago Recce, Agustin Hergenreder, Valentin Ojeda, Lucas Jazmín, Gastón Torres, Matías Puliotti, Eduardo Neme (La Salle Jobson).