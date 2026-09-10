Colectivos en Santa Fe: UTA vuelve a realizar este jueves asambleas que afectan a ocho líneas

El gremio confirmó nuevas asambleas para este jueves, de 9 a 11, en las cabeceras de distintas líneas. La medida se da en el marco del conflicto salarial con las empresas

Los choferes de colectivos nucleados en UTA Santa Fe vuelven a realizar este jueves asambleas en distintas líneas del transporte público de pasajeros , en el marco del conflicto salarial que el gremio mantiene con las empresas del sector. Según informó el gremio, las medidas se desarrollarán entre las 9 y las 11 en las cabeceras de las líneas alcanzadas.

En el caso de Ersa Urbano , las asambleas se realizarán en las líneas 1 y 2 , mientras que en Autobuses Santa Fe la medida alcanzará a las líneas 5, 22, 16, 8 y la 13 y Recreo Interurbano .

De esta manera, ocho líneas de colectivos podrían registrar interrupciones, demoras o modificaciones en la prestación del servicio durante el horario previsto para las asambleas.

UTA mantiene el reclamo salarial

Las nuevas medidas forman parte del plan de lucha de UTA Santa Fe ante el conflicto salarial que el gremio mantiene con las empresas de transporte nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).

Desde el sindicato reclaman el reconocimiento y cumplimiento del acuerdo salarial nacional y cuestionan la propuesta realizada por el sector empresario, al considerar que no se corresponde con la evolución de la inflación ni con los incrementos acordados para los trabajadores del transporte.

Este miércoles, UTA ya había realizado asambleas en otras cinco líneas de la ciudad. Las medidas finalizaron a las 11 y el servicio comenzó a normalizarse progresivamente.

Ahora, el gremio vuelve a avanzar con nuevas asambleas este jueves, mientras se mantiene el estado de alerta y continúa el reclamo por una recomposición salarial para los trabajadores del transporte.