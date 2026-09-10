Sin librarse de sufrimientos, el seleccionado argentino femenino Las Panteras venció a Colombia en un auténtico partidazo por 3-2 (27/29, 25/11, 21/25, 25/23 y 15/8) en su segunda presentación en el Clasificatorio Sudamericano rumbo a Los Ángeles 2028. Este jueves juegan contra Chile a las 14, el viernes descansan, el sábado a las 10:30 con Venezuela y cierran el domingo al mediodía con Brasil.
Las Panteras sumaron su segunda victoria consecutiva en el Maracanazinho
Las Panteras se lo dieron vuelta a Colombia y ganaron un partido clave para el ranking, para la plaza mundialista y para el sueño olímpico. Fue 3-2 con parciales de 27-29, 25-11, 21-25, 25-23 y 15-8
Por Ovación
Drama y triunfo de Argentina en Brasil
Sin librarse de sufrimientos, la Selección Argentina venció a Colombia por 3-2 -con parciales de 27-29, 25-11, 21-25, 25-23, 15-8- en su segunda presentación en el Sudamericano que repartirá un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y será clasificatorio al Mundial. Este jueves 10 de septiembre, Argentina enfrentará a Chile, desde las 14:00, en un partido que será televisado por Fox Sports.
En el Maracanazinho, fue cuesta arriba el comienzo del encuentro para Las Panteras frente a una Colombia que marcaba el ritmo en ataque. Con el correr del set, Argentina se metió en partido y fue mejorando en defensa, sobre todo en el bloqueo, vía por la que Bianca Farriol puso al frente al seleccionado por 8-7. Pero enseguida el conjunto colombiano volvió a pasar al frente, y aunque la paridad se mantuvo hasta el desenlace, luego de un final muy cerrado, Colombia se lo llevó por 27-29.
Muy diferente fue el arranque del segundo parcial, donde el elenco nacional mejoró en todas las líneas y sacó una ventaja que las rivales poco pudieron achicar. Bianca Cugno creció en ataque y junto a la muy buena tarea de Candelaria Herrera en el bloqueo, pusieron las cosas 22-9. Para llevarse el set, Bianca Bertolino fabricó un manos y afuera y Victoria Mayer completó la tarea con una pelota de segunda que decretó el 25-11.
Empezó pareja la historia en el tercer capítulo, con reparto de puntos de ambos lados. Hasta que Colombia comenzó a hacerse fuerte desde la recepción e imponerse en el bloqueo y contraataque para marcar la primera ventaja en 17-19. Las Panteras no pudieron desplegar el buen juego que tuvieron en el set anterior y terminaron cediendo por 21-25.
En busca del tie break, Argentina sacó una buena diferencia desde el arranque que se fue consolidando con la destacada labor de Herrera en bloqueo, quien estiró la ventaja a 18-13. Sobre el final, las colombianas encontraron los caminos para emparejarlo y achicar distancias, pero Cugno se cargó la definición al hombro y sentenció el 25-23 que mandó la definición al quinto set.
Se definió en el tie break
Decididas a quedarse con el partido, Las Panteras impusieron condiciones desde el comienzo del tie break de la mano de Cugno en ataque -la opuesta fue la máxima anotadora con 31 puntos- y con la firmeza de Herrera en el bloqueo, que marcó el 5-2. Un ace de Mayer estiró la ventaja a 10-5, mientras que Nicole Pérez y la sanjuanina firmaron el 15-8 que desató el festejo argentino.
Argentina: Bertolino (12), Pérez (18), Cugno (31), Farriol (7), Mayer (6), Herrera (13), Pelozzo (L). Ingresaron: Rodríguez (-), Detzel (-), Bulaich (-), Bednarek (-).