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Las Panteras sumaron su segunda victoria consecutiva en el Maracanazinho

Las Panteras se lo dieron vuelta a Colombia y ganaron un partido clave para el ranking, para la plaza mundialista y para el sueño olímpico. Fue 3-2 con parciales de 27-29, 25-11, 21-25, 25-23 y 15-8

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2026 · 08:32hs
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Las Panteras derrotaron a Colombia en tie break y se ilusionan en el Sudamericano.

Las Panteras derrotaron a Colombia en tie break y se ilusionan en el Sudamericano.

Sin librarse de sufrimientos, el seleccionado argentino femenino Las Panteras venció a Colombia en un auténtico partidazo por 3-2 (27/29, 25/11, 21/25, 25/23 y 15/8) en su segunda presentación en el Clasificatorio Sudamericano rumbo a Los Ángeles 2028. Este jueves juegan contra Chile a las 14, el viernes descansan, el sábado a las 10:30 con Venezuela y cierran el domingo al mediodía con Brasil.

Drama y triunfo de Argentina en Brasil

Sin librarse de sufrimientos, la Selección Argentina venció a Colombia por 3-2 -con parciales de 27-29, 25-11, 21-25, 25-23, 15-8- en su segunda presentación en el Sudamericano que repartirá un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y será clasificatorio al Mundial. Este jueves 10 de septiembre, Argentina enfrentará a Chile, desde las 14:00, en un partido que será televisado por Fox Sports.

En el Maracanazinho, fue cuesta arriba el comienzo del encuentro para Las Panteras frente a una Colombia que marcaba el ritmo en ataque. Con el correr del set, Argentina se metió en partido y fue mejorando en defensa, sobre todo en el bloqueo, vía por la que Bianca Farriol puso al frente al seleccionado por 8-7. Pero enseguida el conjunto colombiano volvió a pasar al frente, y aunque la paridad se mantuvo hasta el desenlace, luego de un final muy cerrado, Colombia se lo llevó por 27-29.

Muy diferente fue el arranque del segundo parcial, donde el elenco nacional mejoró en todas las líneas y sacó una ventaja que las rivales poco pudieron achicar. Bianca Cugno creció en ataque y junto a la muy buena tarea de Candelaria Herrera en el bloqueo, pusieron las cosas 22-9. Para llevarse el set, Bianca Bertolino fabricó un manos y afuera y Victoria Mayer completó la tarea con una pelota de segunda que decretó el 25-11.

Al igual que en el debut la cordobesa Bianca Cugno fue la m&aacute;xima anotadora con 31 puntos.

Al igual que en el debut la cordobesa Bianca Cugno fue la máxima anotadora con 31 puntos.

Empezó pareja la historia en el tercer capítulo, con reparto de puntos de ambos lados. Hasta que Colombia comenzó a hacerse fuerte desde la recepción e imponerse en el bloqueo y contraataque para marcar la primera ventaja en 17-19. Las Panteras no pudieron desplegar el buen juego que tuvieron en el set anterior y terminaron cediendo por 21-25.

En busca del tie break, Argentina sacó una buena diferencia desde el arranque que se fue consolidando con la destacada labor de Herrera en bloqueo, quien estiró la ventaja a 18-13. Sobre el final, las colombianas encontraron los caminos para emparejarlo y achicar distancias, pero Cugno se cargó la definición al hombro y sentenció el 25-23 que mandó la definición al quinto set.

Se definió en el tie break

Decididas a quedarse con el partido, Las Panteras impusieron condiciones desde el comienzo del tie break de la mano de Cugno en ataque -la opuesta fue la máxima anotadora con 31 puntos- y con la firmeza de Herrera en el bloqueo, que marcó el 5-2. Un ace de Mayer estiró la ventaja a 10-5, mientras que Nicole Pérez y la sanjuanina firmaron el 15-8 que desató el festejo argentino.

Argentina: Bertolino (12), Pérez (18), Cugno (31), Farriol (7), Mayer (6), Herrera (13), Pelozzo (L). Ingresaron: Rodríguez (-), Detzel (-), Bulaich (-), Bednarek (-).

Las Panteras Victoria Colombia
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