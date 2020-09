Según la directora de Epidemiología "hoy en Santa Fe todo cuadro gripal o de resfrío es Covid-19"

"Ante cualquier síntoma compatible con Covid-19 hay que quedarse en casa. Lamentablemente escuchamos a diario personas que nos llaman diciendo que tienen compañeros que se presentan a trabajar con un cuadro gripal o cuadro de alergia. Hoy, los cuadros gripales y los cuadros de alergia son coronavirus", dijo este jueves por la noche la directora de Epidemiología de la provincia, Carolina Cudós, durante el habitual reporte de información de casos.

La reflexión fue similar a la que hizo a principios de julio la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, cuando comentó: "Cualquier resfrío que tengamos en este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario".

Sucede que en este momento el virus dominante en las zonas de alta circulación como Rosario, es el Sars-Cov2 (que provoca el Covid-19) y al no haber otras patologías invernales contagiosas (o están en muy baja proporción) la primera sospecha de una enfermedad debe ser Covid-19 si aparece dolor de garganta, fiebre, cefaleas, dolores corporales, falta de gusto y olfato y resfrío, vómitos o diarrea.

"Si tengo un cuadro compatible con coronavirus no salgo de mi casa, me aíslo, llamó al médico o al 0800 para saber qué pautas seguir", agregó Cudós.

"En las últimas semanas vienen aumentando los contagios y hoy tenemos 764" en una sola jornada, dijo con preocupación.

89 santafesinos están internados en terapia intensiva y la mitad con asistencia respiratoria mecánica. Hay además 219 personas internadas en camas generales con diagnóstico de Covid-19, informó la funcionaria.

barbijos.jpg

Decesos

La funcionaria señaló, además, que se registraron otros 9 fallecimientos (106 en total desde el inicio de la pandemia) y mencionó que no todos son personas añosas, algo en lo que Cudós viene poniendo el acento. "Cinco de ellos tienen más de 80 años pero hay gente de 65, 61, 43 años. Porque si bien es cierto que esta enfermedad afecta principalmente a los mayores, a veces hay personas en terapia intensiva con cuadros más graves, que no son personas de edad. Y esto no es un golpe bajo", remarcó. "El coronavirus se lleva también años de vida en gente joven".

La tasa de letalidad, de todos modos, continúa en el 1%.

Cudós hizo referencia a los recuperados en Santa Fe que son 6.458 personas desde el primer diagnóstico en el territorio.

Luego mencionó que "todas las localidades tienen cada día más casos" y tomó como ejemplo lo que pasa en la capital de la provincia donde "venían despacito pero están subiendo los positivos".

Vera, Margarita, Tostado, no tenían personas con Covid-19 y ahora se sumaron a la lista de ciudades y pueblos con contagios, mencionó la especialista.

"Esto nos preocupa no sólo por el número sino también por la dispersión. Están en toda la provincia, y eso se da principalmente por el gran número de personas que se están movilizando en las ciudades. Hay pocas localidades en una fase 1 y algunas en una fase 3", pero el resto está con alta movilidad, con casi todas las actividades permitidas por lo que se está evaluando un cambio.

¿Regreso?

"Estamos reunidos todos los días, todos los equipos trabajando, los referentes técnicos de la provincia y de las ciudades", dijo la epidemióloga. "Vamos a ver cómo vamos a seguir", remarcó.

Cudós señaló que en el gobierno venían advirtiendo que esta situación de aumento considerable de casos podía darse (algo que las autoridades sanitarias vienen mencionando desde hace semanas) pero "tenemos que asegurarnos que toda persona que se enferme tenga su atención médica adecuada".

"Sigan cuidándose, respetando las medidas de distanciamiento, de aislamiento, de uso de elementos de protección. Mucha gente lo viene haciendo y muy bien. Pero hay que seguir evitando las reuniones familiares, no estar en espacios cerrados, mantener la distancia de un metro y medio con otros aún al aire libre; no compartir mate, tener el barbijo bien colocado y usar alcohol en gel o lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente", concluyó.