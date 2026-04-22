En la ciudad de Santa Fe hay 900 personas en situación de calle: señalan que el 80% presenta consumos problemáticos

Un relevamiento nacional ubicó a la provincia entre las más afectadas del país. Desde el municipio advierten sobre un escenario complejo, con aumento de casos, fuerte presencia de consumos y una combinación entre situaciones crónicas y nuevas derivadas de la crisis social.

En la ciudad de Santa Fe hay 900 personas en situación de calle y señalan que el 80% presenta consumos problemáticos

La problemática de las personas en situación de calle volvió a quedar en el centro de la escena tras la difusión del primer relevamiento nacional, que posiciona a Santa Fe entre las provincias con mayor cantidad de casos . En ese contexto, la Municipalidad de la ciudad capital expuso su diagnóstico y advirtió sobre un fenómeno que combina cronicidad, deterioro social y consumos problemáticos .

De acuerdo a los datos oficiales, en la ciudad de Santa Fe se registraron alrededor de 900 personas en situación de calle durante 2025 , aunque el núcleo más estable —considerado crónico— ronda las 300 personas .

“Cronicidad” y nuevos casos: dos caras del mismo fenómeno

El secretario de Políticas Sociales del municipio, Hugo Marchetti, explicó que las cifras surgen de un relevamiento anualizado que incluye tanto intervenciones municipales como reportes de vecinos. En ese marco, planteó que la problemática presenta dos dimensiones claramente diferenciadas.

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Por un lado, existe un grupo de personas en situación de calle “con cierta historicidad”, que permanece en esa condición desde hace más de dos años. Se trata de casos donde predominan vínculos familiares rotos, trayectorias migratorias truncas y dificultades para reinsertarse socialmente.

Por otro, el funcionario señaló que en los últimos años se observa un incremento asociado a la situación económica y social, lo que amplía el universo de personas afectadas. “Hay una combinación de estas dos variables”, sostuvo.

El peso de los consumos problemáticos

Uno de los datos más relevantes del diagnóstico oficial es la fuerte incidencia de los consumos problemáticos. Según detalló Marchetti, “entre el 80% de los datos relevados hay una problemática de consumo”, lo que aparece como un factor central en la permanencia en la calle.

A esto se suman problemas de salud mental, que complejizan los abordajes y, en muchos casos, dificultan la aceptación de asistencia por parte de las personas afectadas.

Perfil y nuevas configuraciones

El relevamiento local también permite trazar un perfil predominante: entre el 80% y el 82% de las personas en situación de calle son varones solos, una tendencia que coincide con los datos a nivel nacional.

No obstante, desde el municipio advirtieron sobre un crecimiento de situaciones que involucran a familias con menores, aunque aclararon que no es el componente mayoritario. En estos casos, se destaca la articulación con el gobierno provincial para la contención.

Marchetti explicó que muchas de estas familias atraviesan situaciones de mendicidad durante el día, pero cuentan con algún lugar al que regresar por la noche, lo que marca una diferencia respecto de los casos más estructurales. Sin embargo, también se detectaron situaciones de grupos familiares migrantes que permanecen temporalmente en la ciudad.

Un fenómeno dinámico y complejo

Desde el municipio remarcaron que la situación de calle es un fenómeno dinámico, que puede manifestarse de distintas formas y duraciones: desde episodios transitorios hasta situaciones prolongadas en el tiempo.

En ese sentido, el relevamiento nacional aporta un dato clave: una proporción significativa de personas permanece en la calle durante años, lo que refuerza la idea de que no se trata únicamente de una problemática coyuntural, sino también estructural.

Con este diagnóstico, la Municipalidad de Santa Fe plantea un escenario donde la crisis social, los consumos problemáticos y las trayectorias de exclusión se entrelazan, configurando un desafío complejo para las políticas públicas.