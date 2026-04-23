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Colón suma alivio: las dos buenas noticias que recibió Medrán para el duelo ante Godoy Cruz

Colón recibió dos noticias positivas en la previa del choque del domingo en el Brigadier López frente a Godoy Cruz, uno de sus perseguidores.

23 de abril 2026 · 08:19hs
Colón suma alivio: las dos buenas noticias que recibió Medrán para el duelo ante Godoy Cruz

Prensa Colón

Colón encara una semana determinante en la Zona A de la Primera Nacional con señales alentadoras para Ezequiel Medrán. De cara al partido del domingo a las 19 frente a Godoy Cruz de Mendoza, el entrenador recibió dos buenas noticias que pueden influir directamente en la formación.

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El equipo rojinegro, escolta por diferencia de goles de Deportivo Morón, con quien comparte la cima en puntos, necesita un triunfo para sostener su protagonismo en el torneo.

Budiño, listo para volver al arco de Colón

Una de las novedades más importantes tiene que ver con Matías Budiño. El guardameta, que se perdió los partidos ante Racing de Córdoba y Morón por un golpe en la zona renal, fue sometido a estudios este miércoles y recibió el alta médica.

Matías Budiño

El arquero ya trabaja con normalidad junto al plantel y todo indica que volverá a la titularidad, desplazando a Tomás Paredes, quien ocupó su lugar en los últimos compromisos.

Lago también está a disposición de Medrán en Colón

La otra buena noticia para el cuerpo técnico pasa por la evolución de Ignacio Lago. El mediocampista había encendido las alarmas tras salir reemplazado ante Morón por una molestia en una de sus rodillas.

Ignacio Lago

Si bien en un primer momento presentó inflamación y dolor, los estudios realizados descartaron complicaciones y el jugador ya no presenta síntomas, por lo que estará a disposición para el choque ante el Tomba.

Un equipo con variantes y algunas dudas

Con estos regresos, Medrán empieza a delinear el once, aunque todavía quedan interrogantes. En defensa, pese a la mejoría de Mauro Peinipil, todo indica que el uruguayo Emanuel Beltrán se mantendría entre los titulares.

En tanto, Leandro Allende no llegaría a este compromiso y apuntaría a regresar en la próxima fecha frente a Los Andes, por lo que Conrado Ibarra seguiría ocupando el lateral izquierdo.

agustín toledo colón.jpg

El principal dilema aparece en el mediocampo: la expulsión de Matías Muñoz obliga a una modificación, y Agustín Toledo se perfila como su reemplazante, aunque no se descarta a Matías Godoy.

Opciones en ataque y esquema en evaluación

El propio Godoy también asoma como alternativa en ofensiva, incluso con chances de reemplazar a Lucas Cano. Esto abriría la posibilidad de que Colón modifique su esquema y juegue con un solo delantero, con Godoy o Lago moviéndose por los costados.

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De todos modos, será la práctica del viernes la que termine de confirmar las decisiones del entrenador.

Con dos regresos importantes y varias piezas en evaluación, Colón ajusta detalles para un partido que puede marcar el pulso de su campaña. En el Brigadier López, el Sabalero buscará reafirmar su lugar en la pelea grande y sostener su ilusión de ascenso.

Colón Medrán Godoy Cruz
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