Recorte de frecuencias en el transporte público: Poletti rechaza la medida y sostiene que reducir el servicio "empeora el sistema"

El intendente de Santa Fe se mostró en desacuerdo con la propuesta de los empresarios de disminuir hasta un 40% los colectivos en horarios no pico y afirmó que una menor oferta afectaría la calidad, haría caer la cantidad de pasajeros y profundizaría la crisis del transporte

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , volvió a poner el foco en la crisis del transporte público y responsabilizó al gobierno nacional por el escenario actual. “Seguimos en una crisis del transporte que no solo afecta a Santa Fe, sino a todo el país”, afirmó.

El mandatario local señaló que el sistema atraviesa una situación delicada por la combinación de factores económicos: aumento del combustible superior al 25% , paritarias definidas a nivel nacional y la quita de subsidios sin reemplazo .

“Se rompió el sistema. Se quitó un subsidio y no se reemplazó por nada”, sostuvo.

En ese contexto, remarcó que el municipio trabaja para amortiguar el impacto en los usuarios, especialmente en quienes abonan la tarifa plena. “Queremos perjudicar lo menos posible a ese 24 o 25% que paga el boleto completo, que es el que más sufre cada aumento”, explicó.

Si el servicio empeora, el pasajero se baja del sistema, hay menos recaudación y eso vuelve a romper todo Si el servicio empeora, el pasajero se baja del sistema, hay menos recaudación y eso vuelve a romper todo

Frecuencias en debate: el riesgo de un peor servicio

Ante la propuesta de empresarios de reducir entre un 30% y un 40% las frecuencias en horarios no pico, Poletti se mostró cauteloso y marcó diferencias. “Todos los sistemas que bajan la calidad del servicio no son buenos, y después cuesta mucho recuperarlos”, advirtió.

En esa línea, alertó sobre un posible efecto negativo: “Si el servicio empeora, el pasajero se baja del sistema, hay menos recaudación y eso vuelve a romper todo”. No obstante, reconoció la complejidad del escenario: “También hay que entender al empresario. Si no hay recursos para cargar combustible, el problema es estructural”.

Desigualdad con el AMBA y posible vía judicial

Poletti también cuestionó la distribución de subsidios a nivel nacional y volvió a marcar la desigualdad con el AMBA. “Es indignante que se siga subsidiando al AMBA con recursos de todos, mientras en el interior tenemos que sostener el sistema como podemos”, expresó. En ese sentido, confirmó que junto a otros intendentes del país se analiza la posibilidad de judicializar el reclamo a través del Consejo Federal de Intendentes.

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