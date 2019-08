Ser vegano: ¿cuesta caro?, ¿cómo se planifica la comida?

Otro de los aspectos que uno se pregunta al momento de hablar de veganismo además de la ideología, la manera de vestir, es cómo se alimentan. Julián, es santafesino y como dijimos milita dicha ideología pero a través de sus redes sociales @veganarq, brinda recomendaciones, consejos y hasta recetas.

—¿Es difícil tener acceso a diversos alimentos para tener comidas variadas?, ¿cómo es la planificación de las comidas?

—No es para nada difícil si uno tiene interés en planificarlo, incluso es mucho más económico. Desde que existe la feria agroecológica "La Verdecita", por ejemplo, todos los sábados gestiono una compra semanal de todas las hortalizas disponibles, porque es más barato que las verdulerías y supermercados y además ahorro bastante. Por otro lado, las legumbres, cereales y grasas vegetales las consigo en mayoristas o dietéticas a granel, reduciendo el consumo de plásticos, guardándolos en frascos de vidrio. De esta manera tengo cubierta gran parte de mis comidas, restando las frutas esenciales. Es importante también, reducir el consumo de productos elaborados, evitando gastos innecesarios.

"Es cierto que es difícil, en Santa Fe, conseguir productos accesibles, este es el motivo por el cual no suelo consumirlos también, pero con la demanda cada vez crece la oferta a nivel local".

"La planificación de un plato completo consiste en 50% de vegetales crudos o cocidos (aportan fibra, minerales, vitaminas, agua y energía), el otro 50% son legumbres y cereales que aportan las proteínas completas, junto a las hojas verdes, semillas y fuentes de grasa vegetal. Por supuesto, las frutas son esenciales en la alimentación, aunque se suelen consumir como intermedio en desayuno y merienda, no tanto en platos. Es importante, ante la falta de alternativas, aprender a cocinar y nutrirse de manera independiente, o al menos cubrir y garantizar una alimentación completa".

"La planificación es importante para ahorrar tiempos. Las legumbres y cereales deben ser hidratados antes de consumirlos, por lo que siempre los dejo en agua durante la noche, por ejemplo (lentejas y arroz integral, arvejas y mijo, quinoa y aduki, etc.). Las semillas que más utilizo como fuente de omega y energía son la chía y lino, mucilaginosas que reemplazan al pescado por la gran cantidad de omega, y asimismo, la película que generan al hidratarse ayudan a ligar y aglutinar en reemplazo del huevo (también se utiliza harina de garbanzos), algas, levadura nutricional, condimentos, etc. Otras semillas como amaranto, amapola, girasol, calabaza, sésamo, son importantes. Cubierta la fuente de proteínas, grasas y energías, solo queda la vitalidad y vitaminas esenciales que nos brindan los vegetales, en mi caso me gusta acompañar con hojas verdes frescas como rúcula o achicoria, junto a brotes (germinados de semillas caseros, que son superalimentos, por si se quiere reemplazar con otras fuentes, las proteínas cocidas), verduras ralladas o cocidas como zanahoria, remolacha, repollo, hinojo, palta, apio, etc. Las nueces, otra fuente de grasa vegetal, son superalimentos esenciales que sirven para acompañar. Por último, para condimentar, utilizo sal marina y aceite de oliva como base, salsa de soja y aceto para reemplazar los primeros".

"Por último y no menos importante, la vitamina B12 es importante suplementarla ya que no se encuentra en los alimentos (vegetarianos, veganos, incluso adultos carnívoros deben suplementar), ya que a los animales se les inyecta esta vitamina".

"Una vez cubierto lo esencial, me parece importante experimentar con otras fuentes alternativas, como la germinación y fermentación, complementos muy gratificantes".

—¿Es caro, barato, se gasta lo mismo que con cualquier comida?

—Como enuncié antes, si se planifica y se toma conciencia de lo que consumimos y dónde lo conseguimos, es mucho más barato. Evitar procesados, productos y el exceso de platos costosos fuera de casa. Por otro lado, existen productos alternativos muy costosos y otros muy accesibles, evidentemente hay platos caros y baratos. Por ejemplo el tofu, seitán, quinoa, castañas, semillas de zapallo, son productos muy costosos y fácilmente reemplazables por otros, como cualquier legumbre en reemplazo de la proteína del tofu/seitán, cualquier cereal en reemplazo de la quinoa, cualquier semilla en reemplazo de la de zapallo.

—¿Lleva tiempo producir determinados alimentos que reemplacen los que se consumen a gran escala, por ejemplo lácteos?

—El proceso es similar a los productos de origen animal, por lo que los tiempos suelen ser similares, en el caso de la leche, es muy fácil y no necesita mucho tiempo, se hidrata la fuente en agua (por ejemplo coco rallado, almendras, avena, arroz), se licua y se separan el líquido del bagazo (pulpa del alimento que puede reutilizarse para otras recetas), en tres pasos ya está lista. En cuanto a quesos el proceso es el mismo, hay de todo tipo, rápidos como el paparella/cremosos o los estacionados y/o fermentados duros.

—¿Cuáles son los mitos y preguntas más frecuentes que te consultan a través de tus redes sociales y cuáles son tus respuestas?

—Las plantas sienten. Una de las razones claves que sustenta el movimiento, es que como animales, tenemos un sistema nervioso central desarrollado que nos permite sentir y experimentar dolor, al igual que los animales no humanos. Es por eso que consumimos plantas que reaccionan a estímulos y no al dolor como nosotros.

"Desnutrición. Es totalmente lo contrario, la alimentación a base de plantas revierte enfermedades que la industria animal nos vende. Cada vez más atletas profesionales de alto rendimiento eligen una alimentación a base de plantas. La ciencia avala y respalda en países desarrollados cada vez más esta vía".

—¿Cualquiera puede llevar adelante una alimentación vegana?

—Cualquiera puede llevar una alimentación a base de plantas, es fundamental adaptarse a la situación actual. Es beneficioso desde todo punto de vista, tanto económico, psicológico y colectivo social. El veganismo, abarca otras ramas de la vida, como la vestimenta y los productos de ocio, los eventos de exhibición y zoológicos que impliquen uso y abuso de animales, el testeo en animales, las pieles para ropa, etc.