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La CTA Santa Fe marcha este 1 de Mayo a la Legislatura con reclamos por la inclusión laboral y la obra pública

A las 9 de la mañana se concentrarán frente a la Catedral Metropolitana, para luego marchar hasta la Legislatura santafesina. Insisten en reclamos por proyectos de inclusión laboral.

30 de abril 2026 · 19:43hs
La CTA Santa Fe marcha este 1 de Mayo a la Legislatura con reclamos por la inclusión laboral y la obra pública

En la antesala del 1 de mayo, la CTA Santa Fe se movilizará en la ciudad capital hacia la Legislatura provincial, donde prevé presentar una serie de demandas vinculadas a la inclusión laboral y la urbanización de sectores vulnerables.

La jornada comenzará a las 9 de la mañana con una concentración frente a la Catedral. Desde allí, organizaciones sociales, el Frente Barrial de la CTA, la Red Mayo y distintos gremios marcharán hacia el edificio legislativo.

En ese marco, el secretario general de la CTA Santa Fe, José Testoni, analizó la coyuntura social y económica que atraviesan los trabajadores y justificó la protesta. En declaraciones a LT 10, reclamó la implementación de políticas “contracíclicas” que prioricen el empleo y las condiciones de vida frente al actual esquema económico.

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Desde la CTA Santa Fe fustigaron a Milei

Según el dirigente, el escenario vigente responde a un modelo centrado en sectores concentrados. “Asistimos a un intento de reseteo de la sociedad argentina diseñado desde intereses muy concentrados que favorecen a cuatro sectores: minería, energía y finanzas”, denunció.

En esa línea, también cuestionó el impacto social de las políticas nacionales. “Milei tuvo 14 millones de votos, pero no hay 14 millones de beneficiarios. Se está dejando de lado la perspectiva y las necesidades que tienen que ver con la dignidad del trabajo”, sostuvo.

Medidas por la inclusión laboral

Más allá del análisis del contexto nacional, la CTA puso el foco en la gestión provincial. Testoni instó al Gobierno provincial a avanzar con medidas para enfrentar la recesión y advirtió sobre las limitaciones de las políticas asistenciales.

En ese sentido, planteó: “En los sectores populares, la comunidad sostiene tareas de cuidado sin apoyo estatal. Hay que darle volumen a eso como una forma de inclusión laboral”, explicó.

El dirigente también remarcó la importancia de la obra pública en barrios populares como herramienta para dinamizar la economía y mejorar las condiciones de vida, recordando experiencias previas en distintas localidades del área metropolitana.

Finalmente, advirtió sobre la situación social y la necesidad de decisiones políticas urgentes. “Los que tenemos memoria debemos advertir esta situación: el abandono absoluto no se sostiene en el tiempo. Hay que tomar decisiones políticas sobre el presupuesto antes de que la situación explote”, concluyó.

Legislatura 1 de mayo Santa Fe CTA movilización
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