Crystal Palace le ganó a Shakhtar Donetsk y se acerca a la final de la Conference League

Crystal Palace de Inglaterra derrotó 3 a 1 a Shakhtar Donetsk de Ucrania por la ida de las semifinales de la Conference League

Crystal Palace de Inglaterra derrotó por 3 a 1 a Shakhtar Donetsk de Ucrania este jueves, en el estadio Henryk Reyman de Polonia, por la ida de las semifinales de la Conference League .

El elenco inglés se impuso con tantos del delantero Ismaila Sarr, en el primer minuto del partido, el extremo Daichi Kamada a los 13 del segundo tiempo y el atacante Jorgen Strand Larsen en 38 minutos del complemento, mientras que la igualdad parcial había sido marcada por el mediocampista Oleg Ocheretko cuando iban dos minutos de la segunda mitad.

Con el triunfo, el Crystal Palace se llevó una ventaja considerable de cara a la definición de la serie, en la que será local el próximo jueves 7 de mayo a las 16 (horario argentino).

Además, en el otro cruce, el Rayo Vallecano español se impuso por la mínima, como local, frente al Racing de Estrasburgo del volante argentino Valentín Barco, entre otros jugadores nacionales.

El primer gol de partido entre el equipo inglés y el ucraniano llegó cuando apenas iban 21 segundos, con una combinación que permitió que el delantero Ismaila Sarr ingrese al área por el costado derecho y cruce un derechazo bajo, para el 1-0.

La igualdad llegó a los dos minutos de la segunda mitad, con un córner al primer palo que fue prolongado de cabeza por el atacante brasileño Kaua Elias para que aparezca Ocheretko y empuje la pelota al gol en el segundo poste.

Cuando iban 13 minutos de la segunda parte, un lateral al área fue bajado por el defensor Maxence Lacroix para el japonés Daichi Kamada, que remató de volea y a la carrera cerca del punto del penal y sorprendió al arquero Dmytro Riznyk, pasando la pelota entre sus piernas y marcando el 2-1.

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Sobre los 38 minutos del segundo tiempo el Crystal Palace tuvo un contraataque en el que Kamada aprovechó una defensa rival desacomodada y puso a correr a Strand Larsen por el costado izquierdo, quien posteriormente enganchó hacia adentro y remató ante la salida de Riznyk para sentenciar el triunfo del equipo visitante.

La otra semifinales de la Conference League

Por su lado, el Rayo derrotó al Racing francés con un tanto del delantero brasileño Alemão para poner un pie en la final de la UEFA Conference League, el que podría ser el primer título de su historia en Primera.

El único gol del partido llegó a los ocho minutos de la segunda parte, utilizando el juego aéreo como arma: un córner cerrado al primer palo del talentoso enganche Así Palazón fue prolongado de cabeza por Alemão, con un disparo que superó al arquero Mike Penders y entró por el segundo palo.