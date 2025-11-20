Uno Santa Fe | Santa Fe | servicios

Servicios municipales previsto para el fin de semana largo

La Municipalidad comunica los servicios que se prestarán en la ciudad durante este fin de semana

20 de noviembre 2025 · 11:44hs
Con motivo del feriado turístico del viernes 21 y el feriado nacional del lunes 24 de noviembre, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, la Municipalidad de Santa Fe comunica los horarios de los servicios de recolección de residuos, SEOM, y Cementerio, entre otros.

Las empresas contratadas para la recolección de residuos Cliba y Urbafe, prestarán el servicio con normalidad en toda la ciudad durante los días viernes y lunes próximos, en los horarios establecidos y en su modalidad habitual. Vale recordar que el viernes corresponde sacar los residuos húmedos y el lunes los secos.

En tanto, los Eco Puntos permanecerán cerrados ambos días, brindando atención normal el día sábado en el horario de 9:00 a 19:00 horas.

Colectivos, Bicis y SEOM

En cuanto al transporte público de pasajeros por colectivos funcionará en forma normal el día viernes, mientras que el lunes lo hará con la frecuencia habitual de los días domingos. Por otra parte, el Sistema de Bicicletas Públicas, “Las Bicis”, podrá utilizarse en forma habitual de 6:30 a 21:00.

Asimismo, el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo el viernes 21 y el lunes 24. Mientras que el sábado 22 funcionará de 8:00 a 13:00.

Cementerio

En la necrópolis local el horario de visitas será de 7:15 a 12:00 y de 15:00 a 18:30. Mientras que las inhumaciones serán de 7:15 a 11:30.

IMUSA

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) permanecerán cerradas retomando su atención el martes 25 de noviembre.

Tribunal de Faltas

Atenderá en sus oficinas ubicadas en San Luis 3078, de 8:00 a 16:00, el viernes 21 y el lunes 24. En tanto el Corralón Municipal contará con guardias mínimas.

Mercado Norte

El tradicional paseo, ubicado en Santiago del Estero 3166, el viernes y sábado, abrirá sus puertas de 9:00 a 12:30 y de 16:30 a 20:30. En tanto el domingo y lunes lo hará de 9:00 a 13:00.

Centros de Informes Turísticos

En lo que respecta a las oficinas de informes de la Subsecretaría de Turismo, funcionarán con el siguiente cronograma de horarios.

-Terminal de Ómnibus, (Belgrano 2910): viernes, sábado, domingo y lunes, de 8:00 a 20:00.

-Dique 1 Puerto Santa Fe: viernes, sábado, domingo y lunes, de 12 a 19.

-Casco sur: solo brindará atención el sábado, de 10 a 13.

servicios feriado Día de la Soberanía Nacional Municipalidad de Santa Fe
