Un fallo judicial libera a cinco colegios de Santa Fe del pago de aranceles musicales en sus recepciones de fin de curso

La Justicia de Santa Fe dictó una medida innovativa para sus fiestas de egresados. La decisión considera que se trata de eventos privados sin fines de lucro, por lo que las entidades no pueden exigir el canon. El fallo sienta un precedente clave para futuras celebraciones

Un juez santafesino hizo lugar a una medida innovativa que exime a cinco colegios privados del pago de los aranceles de Sadaic y Adicapif para sus fiestas de egresados. La resolución sienta un precedente clave y abre un nuevo debate sobre los alcances del decreto que regula los eventos privados.

En las últimas horas, la Justicia de Santa Fe emitió un fallo que marca un precedente inédito en torno al cobro de los cánones de Sadaic y Adicapif en fiestas privadas , particularmente en recepciones estudiantiles. La decisión beneficia a cinco instituciones educativas de la ciudad que debían realizar sus tradicionales celebraciones de fin de año.

El abogado Rodolfo Comoretto, representante legal de los colegios, explicó que el conflicto comenzó meses atrás: “Hace cuatro meses notificamos a ambas entidades que estábamos dispuestos a abonar el canon si correspondía, pero nunca obtuvimos respuesta”, señaló.

Ante la falta de contestación y luego de que los salones recibieran cartas documento exigiendo que hagan efectivo el cobro de los aranceles o serían responsables judicialmente, los organizadores iniciaron gestiones ante la Secretaría del Pueblo, también sin éxito.

Acción judicial para impedir el cobro

Frente al escenario de incertidumbre, las instituciones presentaron una acción declarativa de certeza para que la Justicia determinara si sus recepciones —eventos sin venta de entradas, sin fines de lucro y con participación exclusiva de familias y alumnos— quedaban amparadas por el decreto que exime del pago a las fiestas privadas.

Además solicitaron una medida innovativa para impedir que Sadaic o Adicapif iniciaran acciones de cobro mientras se resolviera el planteo de fondo.

La sorpresa llegó este jueves por la mañana: “El juez entendió que nuestros eventos son privados, están encuadrados en el decreto y, por lo tanto, no corresponde el pago de los aranceles”, celebró Comoretto a los micrófonos de LT10.

Un fallo que sienta precedente

La resolución es considerada por los colegios como “un paso inédito” y un avance significativo para clarificar la situación de cientos de eventos similares en la provincia y el país.

Si bien la medida innovativa tiene efecto inmediato, la acción declarativa de certeza continuará su curso para obtener una sentencia definitiva. “Tenemos fumus boni iuris, buen derecho y suficientes fundamentos para sostener que estas fiestas no están alcanzadas por los cánones”, aseguró el abogado.

El impacto económico

El conflicto no es menor para los organizadores. Mientras que el alquiler del salón rondó los $2.500 dólares, pagar los aranceles reclamados por Sadaic y Adicapif hubiese significado desembolsar más de 1.200 dólares adicionales, solo en concepto de derechos musicales. “Los salones no quieren exponerse a demandas y por eso exigen que los colegios paguen. Los montos son exorbitantes”, remarcó Comoretto.

Tras la notificación judicial, los salones donde se realizarán las recepciones fueron informados formalmente de la resolución. La medida permite que las celebraciones se lleven adelante sin abonar ninguno de los dos tributos.