Uno Santa Fe | Santa Fe | Colegios

Un fallo judicial libera a cinco colegios de Santa Fe del pago de aranceles musicales en sus recepciones de fin de curso

La Justicia de Santa Fe dictó una medida innovativa para sus fiestas de egresados. La decisión considera que se trata de eventos privados sin fines de lucro, por lo que las entidades no pueden exigir el canon. El fallo sienta un precedente clave para futuras celebraciones

20 de noviembre 2025 · 11:11hs
El fallo sienta un precedente clave para futuras celebraciones 

gentileza

El fallo sienta un precedente clave para futuras celebraciones 

Un juez santafesino hizo lugar a una medida innovativa que exime a cinco colegios privados del pago de los aranceles de Sadaic y Adicapif para sus fiestas de egresados. La resolución sienta un precedente clave y abre un nuevo debate sobre los alcances del decreto que regula los eventos privados.

En las últimas horas, la Justicia de Santa Fe emitió un fallo que marca un precedente inédito en torno al cobro de los cánones de Sadaic y Adicapif en fiestas privadas, particularmente en recepciones estudiantiles. La decisión beneficia a cinco instituciones educativas de la ciudad que debían realizar sus tradicionales celebraciones de fin de año.

El abogado Rodolfo Comoretto, representante legal de los colegios, explicó que el conflicto comenzó meses atrás: “Hace cuatro meses notificamos a ambas entidades que estábamos dispuestos a abonar el canon si correspondía, pero nunca obtuvimos respuesta”, señaló.

Ante la falta de contestación y luego de que los salones recibieran cartas documento exigiendo que hagan efectivo el cobro de los aranceles o serían responsables judicialmente, los organizadores iniciaron gestiones ante la Secretaría del Pueblo, también sin éxito.

Acción judicial para impedir el cobro

Frente al escenario de incertidumbre, las instituciones presentaron una acción declarativa de certeza para que la Justicia determinara si sus recepciones —eventos sin venta de entradas, sin fines de lucro y con participación exclusiva de familias y alumnos— quedaban amparadas por el decreto que exime del pago a las fiestas privadas.

Además solicitaron una medida innovativa para impedir que Sadaic o Adicapif iniciaran acciones de cobro mientras se resolviera el planteo de fondo.

La sorpresa llegó este jueves por la mañana: “El juez entendió que nuestros eventos son privados, están encuadrados en el decreto y, por lo tanto, no corresponde el pago de los aranceles”, celebró Comoretto a los micrófonos de LT10.

Un fallo que sienta precedente

La resolución es considerada por los colegios como “un paso inédito” y un avance significativo para clarificar la situación de cientos de eventos similares en la provincia y el país.

Si bien la medida innovativa tiene efecto inmediato, la acción declarativa de certeza continuará su curso para obtener una sentencia definitiva. “Tenemos fumus boni iuris, buen derecho y suficientes fundamentos para sostener que estas fiestas no están alcanzadas por los cánones”, aseguró el abogado.

El impacto económico

El conflicto no es menor para los organizadores. Mientras que el alquiler del salón rondó los $2.500 dólares, pagar los aranceles reclamados por Sadaic y Adicapif hubiese significado desembolsar más de 1.200 dólares adicionales, solo en concepto de derechos musicales. “Los salones no quieren exponerse a demandas y por eso exigen que los colegios paguen. Los montos son exorbitantes”, remarcó Comoretto.

Tras la notificación judicial, los salones donde se realizarán las recepciones fueron informados formalmente de la resolución. La medida permite que las celebraciones se lleven adelante sin abonar ninguno de los dos tributos.

Colegios fiesta Sadaic salones
Noticias relacionadas
Recolección de residuos

Servicios municipales previsto para el fin de semana largo

pullaro destaco que santa fe paso de 145 a 185 dias de clases y redujo el ausentismo docente de 32% a 13%

Pullaro destacó que Santa Fe pasó de 145 a 185 días de clases y redujo el ausentismo docente de 32% a 13%

Pablo Mortarino. El reconocimiento, entregado por la presidenta del cuerpo, Clara García, destacó su compromiso con la ciencia y su trabajo en intervenciones de Estimulación Cerebral Profunda (DBS).

Reconocen al neurocirujano Pablo Mortarino por su aporte científico y su trabajo con pacientes con Parkinson

Cómo se prepara la Empresa Provincial de la Energía para el verano en Santa Fe

Ante la llegada del verano cómo se prepara la EPE y qué pasará con las tarifas

Lo último

Más de 60 mil docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares cobrarán el incentivo mensual: los montos

Más de 60 mil docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares cobrarán el incentivo mensual: los montos

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: Thats amore rumbo a la Fórmula 1

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: "That's amore" rumbo a la Fórmula 1

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

Último Momento
Más de 60 mil docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares cobrarán el incentivo mensual: los montos

Más de 60 mil docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares cobrarán el incentivo mensual: los montos

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: Thats amore rumbo a la Fórmula 1

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: "That's amore" rumbo a la Fórmula 1

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La campaña de vacunación sigue en el verano y llegará a las colonias de vacaciones

La campaña de vacunación sigue en el verano y llegará a las colonias de vacaciones

Los Murciélagos siguen imparables en la Copa Tango: le ganaron 1-0 a Tailandia

Los Murciélagos siguen imparables en la Copa Tango: le ganaron 1-0 a Tailandia

Ovación
Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría

"Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría"

Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Fuerte cruce entre Colapinto y Stroll: Que se enfoque en sumar un punto

Fuerte cruce entre Colapinto y Stroll: "Que se enfoque en sumar un punto"

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: Thats amore rumbo a la Fórmula 1

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: "That's amore" rumbo a la Fórmula 1

Policiales
Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026