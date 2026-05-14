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El juez federal de Reconquista Aldo Alurralde señaló que "hay que atacar no solo la oferta, sino también la demanda de droga"

El magistrado pidió políticas de prevención social y más controles tras el secuestro de dos cargamentos de cocaína. Además expuso la crisis del sistema judicial en el interior: actualmente está a cargo de tres juzgados en simultáneo y advirtió que no se puede brindar un servicio de excelencia

14 de mayo 2026 · 10:24hs
El juez federal de Reconquista Aldo Alurralde señaló que hay que atacar no solo la oferta, sino también la demanda de droga

El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, analizó este jueves los recientes operativos que permitieron secuestrar dos avionetas con importantes cargamentos de cocaína en la provincia de Santa Fe y advirtió sobre las falencias en los controles aéreos y la falta de recursos en la Justicia federal.

En las últimas dos semanas, dos aeronaves vinculadas al narcotráfico fueron interceptadas en territorio santafesino. El primer procedimiento ocurrió en Vera, donde se secuestraron 442 kilos de cocaína, mientras que el más reciente tuvo lugar en Villa Eloísa, a unos 100 kilómetros de Rosario, con el decomiso de otros 321 kilos de droga.

Frente a esta situación, Alurralde sostuvo que el principal foco de ataque contra las organizaciones criminales debe estar puesto en el traslado de los cargamentos. “Por suerte el narcotráfico tiene un punto débil que es justamente el transporte”, afirmó durante una entrevista con el programa Radiópolis, de Radio 2.

El magistrado, que además fue designado para integrar la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en los próximos meses, remarcó que cualquier discusión sobre una eventual ley de derribo de aeronaves ilegales carece de sentido si no existe una fuerte inversión tecnológica y operativa.

“Una ley de derribo exige también una logística necesaria, una radarización. Mire la experiencia que tengo con los radares: me llegaron dos informes de la brigada aérea de Reconquista de un vuelo no identificado, pero el detalle es que me llegaron una semana después”, cuestionó.

“Las bandas no encuentran fronteras”

En otro tramo de la entrevista, Alurralde descartó la idea de que exista un único líder narco manejando las operaciones y explicó que las bandas criminales funcionan de manera coordinada y flexible.

“Las organizaciones no encuentran límites provinciales ni, por tratarse de un delito transfronterizo, tampoco encuentran fronteras”, explicó el juez.

Además, pidió políticas públicas integrales para combatir no solo la oferta de droga, sino también el consumo. “La oferta siempre va siguiendo la demanda. Entonces, acá hay que atacar no solo la oferta, sino también la demanda y eso es también deber del Estado”, remarcó.

Crisis en la Justicia federal de Santa Fe

El juez también dejó al descubierto la delicada situación estructural que atraviesa la Justicia federal en el interior santafesino. Actualmente, Alurralde se encuentra al frente de tres juzgados de manera simultánea debido a la falta de designaciones.

“Hoy mi realidad son tres juzgados a cargo: Reconquista, Rafaela y el juzgado federal Nº2 de Santa Fe”, enumeró.

La sobrecarga de funciones, explicó, no solo impacta en el trabajo judicial, sino también en la respuesta que reciben los ciudadanos ante causas complejas vinculadas al crimen organizado y otros delitos federales.

Con el avance de los operativos antidroga y el creciente uso de avionetas para el ingreso de estupefacientes, el magistrado insistió en que el Estado debe fortalecer los sistemas de prevención, control y coordinación para enfrentar el avance del narcotráfico en Santa Fe.

• LEER MÁS: La captura de una avioneta con droga en Vera reveló contactos de cárteles internacionales con bandas locales

Alurralde juez cargamento controles
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