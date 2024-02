Supermercadistas de Santa Fe reconocieron una caída del consumo y esperan un repunte "entre marzo y abril"

La crisis económica se ve reflejada en los supermercados de Santa Fe, que registraron una merma en el consumo que se pronunció en los últimos meses y que esperan se normalice entre los meses de marzo y abril. Las bajas no se registraron en el valor nominal del importe, sino en la cantidad de unidades de productos que se consumen.

"El consumo venia en disminución desde el año pasado por la inflación, si bien en los últimos meses se pronuncio más. La gente empieza a buscar marcas alternativas, nosotros como comercios también buscamos ofrecerlas. Hemos hecho nuestras acciones para que el consumidor final no salga perjudicado por aumentos desmedidos, hemos realizados acciones para que las grandes industrias no nos aumenten deliberadamente los precios. En algunos casos lo logramos y en otros no", expresó Elizabeth Raffin, presidenta de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Santa Fe y zona (Camsafé), por LT9.

Con respecto a la posibilidad de ofrecer estas segundas marcas, la presidenta de la Cámara admitió que "es bastante complejo con, por ejemplo, yerba y azúcar".

"El año pasado estuvieron en faltante y tuvieron muchos aumentos. Fue complejo llegar a aun acuerdo con el tema de cantidades y precios, porque había poca oferta y pocas empresas que podían proveernos", explicó.

Raffin observó que "se ve mucho a la gente sumando en los pasillos con el changuito y la calculadora del celular para que no tenga que sacar artículos en caja". Con respecto a los productos que más han visto mermada su venta, perfumería y limpieza es el rubro que los santafesinos eligen recortar.

"Productos para piso, desodorantes, jabones, son los que la gente prefiere dejar cuando no alcanza", detalló.

Los supermercadistas aseguran que los aumentos menguaron con respecto a las fuertes subas de diciembre y enero, y trazan como horizonte los meses de marzo y abril para la recuperación. Pese a esto, y aunque no hay un relevamiento preciso del área, desde la Cámara aseguraron que las empresas intentar sostener los planteles de empleados completos y no habría gran cantidad de despidos en el rubro.

En cuanto a los métodos de pago que utilizan los santafesinos, Raffin indicó que "no se utiliza mucho el pago en 3 y 6 cuotas", del nuevo programa denominado Cuota Simple, y que si "se utilizaba mucho el Ahora 3, que el costo financiero era mucho menor".

"La mayor utilización siguen siendo las billeteras virtuales. Billetera Santa Fe generó un impacto muy fuerte en la provincia, pero hoy en día es de las menos utilizadas. Pero tenemos el resto de las billeteras por una cuestión de comodidad, la gente tiene el dinero ahí por los rendimientos", expresó la presidenta de la Cámara.