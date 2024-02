Pobreza en Santa Fe: tras el informe de la UCA, en la ciudad detectaron un aumento sustancial de la indigencia

Al respecto, Salazar informó que en Santa Fe hay 1.350 ranchos , con más de 10.000 familias en la ciudad y 13.300 contando el Gran Santa Fe, que “ no se alimentan , no le llegan las calorías”.

En ese sentido, indicó: “Vemos que la indigencia aumentó sustancialmente. La indigencia son aquellas familias que no tienen para comer. No llegan a las 1.880 calorías para los dos chicos y las 2.770 calorías para los dos adultos”. Aún cobrando la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, a esas familias le faltan más de $100.000 para poder llegar al valor que se calcula para no ser indigente, puntualizó el referente en diálogo con Sol Play. “Eso se agudizó mucho más ahora con este ajuste, con esto que estamos viviendo que es un terremoto para los pobres, realmente es un tsunami muy peligroso” advirtió.

El peligro, explicó Salazar, recae en que, sin esperanzas de mejora y sin posibilidades de comer, esas personas terminarán por delinquir: “Un papá cuando sale de su casa y ve que su chico no sabe si va a alimentarse, yo sé lo que hace. No hay que ser filósofo ni teólogo para darse cuenta cuál es el rumbo, el camino que lleva”.

El referente aseguró que se rompió el tejido social: “¿Sabés qué significa eso? Se roban entre ellos. Cualquier cosa, eh. Todo vale. Y eso no tiene retorno”.

Y sentenció: “Si no resuelven el problema de la inequidad y ahora del hambre, no va a haber programas policiales, no va a haber programas de inteligencia que aseguren la tranquilidad. Eso se lo puedo firmar”.

Cómo afrontar el problema de la indigencia en Santa Fe

Desde la agrupación, que funciona hace 37 años, lograron erradicar más de 500 ranchos en los últimos tres años y los reemplazaron por casas. Además, militan por una asignación para la indigencia como una posible solución al problema. Al respecto, Salazar destacó: “El Estado es quien tiene que estar presente, hacerse cargo de este problema, porque es el principal promotor del bien común, de la justicia social, de la igualdad de oportunidades, de romper la inequidad, de la distribución de la riqueza”.

En cambio, señaló que no considera que ese sea el camino que está tomando el gobierno nacional: “Estamos viviendo en un gobierno que se olvidó de la justicia, no le importa la justicia, no la milita, dice que no existe la justicia social”. Además, pidió una reflexión de parte de la población: “Hay una sociedad que se ha convencido que está bien que esos pobres estén ahí, que están así porque quieren, que viven de planes. Creo que falta un poco de amor también, no los conocen, no conocen a esa gente”.

De cara a lo que viene, Salazar destacó la predisposición de los gobiernos provincial y local, con quienes ya se han reunido y son "optimistas responsables": “Somos optimistas, pero con una responsabilidad tal de ver la realidad. Tengo esperanza porque yo veo que puede haber algo que cambie. El pobre no tiene más esperanza porque hoy necesita la luz, agua, casa, terreno, la mochila, los útiles, la computadora, no puede esperar”.

