Uno Santa Fe | Santa Fe | mantenimiento

Vecinos denuncian falta de mantenimiento y vaciamiento ilegal de residuos en el terraplén Garello

El estado crítico de la zona de defensa de la costa encendió las alarma de los vecinos quienes retrataron las grietas y expusieron la ausencia de controles estatales

8 de septiembre 2025 · 11:33hs
Vecinos denuncian falta de mantenimiento y vaciamiento ilegal en el terraplén Garello

gentileza

Vecinos denuncian falta de mantenimiento y vaciamiento ilegal en el terraplén Garello
Terraplen Garello

Gobierno Provincia Santa Fe

Terraplen Garello

Vecinos de la Costa volvieron a encender las alarmas por el estado crítico del terraplén Garello, una de las defensas más importantes frente a inundaciones en la zona costera santafesina. Antonio Yapur, integrante de la organización Coordinadora de la Costa, dialogó con este medio y detalló las preocupaciones por obras inconclusas, falta de control estatal y el reciente episodio de un camión atmosférico que vació residuos sobre la estructura.

“El mantenimiento del terraplén no se está haciendo como corresponde”

Según explicó Yapur, las últimas lluvias han deteriorado el terraplén porque las obras de fondo no están terminadas. “El mantenimiento no se está haciendo como se debe”, enfatizó. La situación se agrava por el tránsito constante de vehículos, ya que “muchos vecinos creen que el terraplén es como una ruta” cuando, en realidad, es una estructura que necesita cuidado permanente para sostener su función de defensa.

terraplen garello.jpg
Terraplen Garello

Terraplen Garello

El hecho que más preocupación generó esta semana fue el accionar de un camión atmosférico que, a la altura del kilómetro 1, subió al terraplén y vació su tanque con residuos de origen desconocido. “No sabemos si eran cloacales, pero los vecinos lo detectaron en el momento y llamaron a la policía, que actuó”, indicó Yapur. La maniobra provocó una gran grieta en la estructura, aumentando el riesgo para toda la zona costera.

Los vecinos presentaron una denuncia en la comisaría local y remarcaron la ausencia de controles por parte del Estado provincial y municipal. “Necesitamos una presencia clara y decisiva de las autoridades en todo el anillo de defensa”, subrayó Yapur. Si bien reconocen que “los terraplenes han sido arreglados en buena parte”, advierten que sin un plan de mantenimiento y control del tránsito pesado, la seguridad hídrica está en peligro.

• LEER MÁS: Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

mantenimiento Garello terraplén costa
Noticias relacionadas
santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la region

Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

La campaña de vacunación de Santa Fe sigue en las escuelas

Continúa la campaña de vacunación en las escuelas de la ciudad de Santa Fe

comienzo de semana en la ciudad de santa fe con un lunes gris y algunos rayos del sol asomando

Comienzo de semana en la ciudad de Santa Fe con un lunes gris y algunos rayos del sol asomando

Créditos NIdo

Casi 42.000 santafesinos participan de un nuevo sorteo para créditos Nido

Lo último

Una ausencia muy llamativa entre los concentrados de Colón

Una ausencia muy llamativa entre los concentrados de Colón

EuroBasket 2025: definidos los cuartos de final con grandes sorpresas y debut histórico

EuroBasket 2025: definidos los cuartos de final con grandes sorpresas y debut histórico

Carlos Alcaraz, nuevo número 1 del mundo tras conquistar el US Open

Carlos Alcaraz, nuevo número 1 del mundo tras conquistar el US Open

Último Momento
Una ausencia muy llamativa entre los concentrados de Colón

Una ausencia muy llamativa entre los concentrados de Colón

EuroBasket 2025: definidos los cuartos de final con grandes sorpresas y debut histórico

EuroBasket 2025: definidos los cuartos de final con grandes sorpresas y debut histórico

Carlos Alcaraz, nuevo número 1 del mundo tras conquistar el US Open

Carlos Alcaraz, nuevo número 1 del mundo tras conquistar el US Open

La prensa mundial destaca el duro revés del oficialismo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires

La prensa mundial destaca el "duro revés" del oficialismo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Scaloni apuesta por varios retoques en la Selección para visitar a Ecuador

Scaloni apuesta por varios retoques en la Selección para visitar a Ecuador

Ovación
Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Cómo le fue a Colón con Pablo Giménez como árbitro

Cómo le fue a Colón con Pablo Giménez como árbitro

Dudas en la oposición, sobre la candidatura a presidente de Colón de Ariel Utrera

Dudas en la oposición, sobre la candidatura a presidente de Colón de Ariel Utrera

Scaloni se refirió a Messi y al Mundial 2026: No hablé con él, hay que dejarlo tranquilo

Scaloni se refirió a Messi y al Mundial 2026: "No hablé con él, hay que dejarlo tranquilo"

Scaloni analizó a Ecuador, la actualidad de la Selección y la proyección hacia el Mundial 2026

Scaloni analizó a Ecuador, la actualidad de la Selección y la proyección hacia el Mundial 2026

Policiales
Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná