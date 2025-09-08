Vecinos denuncian falta de mantenimiento y vaciamiento ilegal de residuos en el terraplén Garello

El estado crítico de la zona de defensa de la costa encendió las alarma de los vecinos quienes retrataron las grietas y expusieron la ausencia de controles estatales

Vecinos de la Costa volvieron a encender las alarmas por el estado crítico del terraplén Garello , una de las defensas más importantes frente a inundaciones en la zona costera santafesina. Antonio Yapur, integrante de la organización Coordinadora de la Costa , dialogó con este medio y detalló las preocupaciones por obras inconclusas , falta de control estatal y el reciente episodio de un camión atmosférico que vació residuos sobre la estructura.

Según explicó Yapur, las últimas lluvias han deteriorado el terraplén porque las obras de fondo no están terminadas. “El mantenimiento no se está haciendo como se debe”, enfatizó. La situación se agrava por el tránsito constante de vehículos, ya que “muchos vecinos creen que el terraplén es como una ruta” cuando, en realidad, es una estructura que necesita cuidado permanente para sostener su función de defensa.

terraplen garello.jpg Terraplen Garello Gobierno Provincia Santa Fe

El hecho que más preocupación generó esta semana fue el accionar de un camión atmosférico que, a la altura del kilómetro 1, subió al terraplén y vació su tanque con residuos de origen desconocido. “No sabemos si eran cloacales, pero los vecinos lo detectaron en el momento y llamaron a la policía, que actuó”, indicó Yapur. La maniobra provocó una gran grieta en la estructura, aumentando el riesgo para toda la zona costera.

Los vecinos presentaron una denuncia en la comisaría local y remarcaron la ausencia de controles por parte del Estado provincial y municipal. “Necesitamos una presencia clara y decisiva de las autoridades en todo el anillo de defensa”, subrayó Yapur. Si bien reconocen que “los terraplenes han sido arreglados en buena parte”, advierten que sin un plan de mantenimiento y control del tránsito pesado, la seguridad hídrica está en peligro.

