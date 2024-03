Tras el brote de neumonía en el Iturraspe, enfermeros reflotaron el pedido de reglamentar su "Tarea de Alto Riesgo"

Al respecto, Carlos Azogue, presidente del Colegio, dijo en Ahí Vamos por UNO 106.3 que solicitaron a la ministra de Salud, Silvia Ciancio, una reunión para poder establecer una mesa de trabajo que permita avanzar con la reglamentación , que fue judicializada en el pasado y hoy tiene sentencia firme . “Lamentablemente, el gobierno saliente de Omar Perotti y su ministra de Salud, la doctora Martorano, hicieron caso omiso a su sentencia judicial”, se lamentó el referente. Hasta el momento, la Provincia se encuentra pagando una multa por no respetar el fallo judicial .

En ese sentido, Azogue aclaró que es consciente que muchos de los cambios que presenta el artículo en cuestión implica un “impacto económico”, pero apuntan a “comenzar a trabajar en algunos de estos derechos en particular”. En detalle, puso como ejemplo el caso de las licencias profilácticas, que permiten 15 días de descanso entre licencias ordinarias: “Si bien tiene un impacto económico, no es considerable, como para que el Estado no lo instrumente”.

“Queremos comenzar a dialogar y armar una hoja de ruta tendiente a trabajar este tema, más tarde o más temprano el Poder Ejecutivo de turno lo tiene que tomar. No puede desconocer esa sentencia judicial”, explicó Azogue.

El pedido fue realizado a través de una nota al Ministerio de Salud el pasado viernes, “para charlar el caso en particular del Iturraspe, pero charlar otras cuestiones que hacen a diversidad del personal de enfermería y sobre todo establecer un diálogo y una mesa de trabajo”, reiteró el profesional.

LEER MÁS: Investigan un brote de neumonía entre los trabajadores de la terapia del Hospital Iturraspe