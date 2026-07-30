Tras el horror en Bº Nuevo Horizonte, buscan dar con los familiares de los adultos mayores rescatados del geriátrico clandestino

Siete de los residentes permanecen alojados en la Casa Beata Clara Bosatta bajo asistencia municipal, mientras otro continúa internado en el Hospital Iturraspe. El municipio inició entrevistas para reconstruir la situación de cada persona y restablecer el contacto con sus familias.

Búsqueda de familiares: El municipio inició entrevistas para conocer la situación de cada residente y contactar a sus familias. Foto: gentileza de @mariogaloppo en X.

Mientras avanza la investigación judicial por el funcionamiento del hogar clandestino descubierto tras el incendio en barrio Nuevo Horizonte , la Municipalidad de Santa Fe concentra sus esfuerzos en localizar a los familiares de los adultos mayores que fueron rescatados del lugar.

El secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, confirmó que siete de los residentes fueron trasladados a la Casa Beata Clara Bosatta, donde recibieron asistencia, contención y pasaron la noche. En paralelo, otra persona permanece internada en el Hospital Iturraspe luego de haber inhalado humo durante el incendio.

"Están descansando y se encuentran bien. Vamos a seguir con entrevistas para conocer la situación particular de cada una, porque algunas tienen familiares y otras están absolutamente solas", explicó el funcionario.

Tres familias ya se presentaron

Marchetti informó que el municipio ya logró restablecer contacto con algunos familiares de los residentes.

"Ayer por la noche ya se presentaron tres familias para interiorizarse sobre la situación de sus familiares y vamos a seguir trabajando con ellas y con el Ministerio de Salud para resolver la situación de cada persona", señaló.

El objetivo ahora es completar el relevamiento de cada caso para determinar quiénes cuentan con una red familiar de contención y qué alternativas existen para quienes permanecen solos.

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Personas con graves problemas de salud

El funcionario detalló que varios de los adultos mayores presentaban dificultades de movilidad y requerían asistencia permanente al momento del operativo.

Por ese motivo, durante la primera noche fue necesario reforzar el acompañamiento con personal especializado, mientras continúan las evaluaciones médicas y sociales de cada residente.

Un lugar que funcionaba fuera de la ley

Marchetti reiteró que el municipio no tenía conocimiento previo de la existencia del establecimiento incendiado.

"No teníamos ningún registro de ese supuesto hogar o geriátrico. Era un lugar que funcionaba completamente por fuera de la ley", afirmó.

El inmueble quedó bajo investigación luego de que salieran a la luz denuncias de hambre, encierro y abandono realizadas por algunos de los propios residentes.

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Piden denunciar otros hogares clandestinos

A raíz de este caso, desde la Municipalidad solicitaron a los vecinos que informen cualquier situación sospechosa relacionada con residencias para adultos mayores que funcionen de manera irregular.

Las denuncias pueden realizarse a través del 0800 municipal o de manera presencial en el Observatorio de Personas Mayores, ubicado en el predio de Las Heras, detrás de la Terminal de Ómnibus.

"Este hecho nos obliga a ampliar la mirada. Si aparecen nuevas denuncias o información sobre lugares similares, vamos a intervenir", concluyó Marchetti.