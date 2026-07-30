El caso de la "casita del horror" en Bº Nuevo Horizonte destapó un problema mayor: investigan otros geriátricos clandestinos en Santa Fe

Los siete adultos mayores rescatados del hogar clandestino permanecen alojados y asistidos en la Casa Beata Clara Bosatta mientras avanza la investigación judicial. Desde la Municipalidad aseguraron que el lugar funcionaba fuera de todo registro oficial y convocaron a los vecinos a denunciar establecimientos similares.

Geriátrico clandestino: un incendio en barrio Nuevo Horizonte reveló un hogar no registrado donde vivían siete adultos mayores.

El incendio que dejó al descubierto un hogar clandestino en barrio Nuevo Horizonte abrió una nueva línea de investigación en la ciudad de Santa Fe. Además de la causa judicial por las condiciones en las que vivían los residentes, la Municipalidad confirmó que buscará identificar otros establecimientos que funcionen fuera de la normativa vigente y pidió la colaboración de los vecinos para detectarlos.

La decisión se tomó luego del operativo realizado este miércoles en una vivienda de José Gollán al 10.100, donde un hombre de 63 años confesó haber incendiado un colchón para llamar la atención sobre la situación de abandono, hambre y encierro que, según denunció, padecían las personas alojadas en el lugar.

Los residentes permanecen bajo asistencia municipal

El secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad, Hugo Marchetti, confirmó que las siete personas evacuadas fueron trasladadas a la Casa Beata Clara Bosatta, donde continúan alojadas mientras la Fiscalía define cómo seguirá la investigación y cuál será el destino de cada una de ellas.

"Lo principal que hay que decir es que las personas se encuentran bien y cuidadas en este momento, hasta que Fiscalía decida qué pasos seguir", afirmó el funcionario.

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Del total de residentes, uno debió ser derivado al Hospital Iturraspe tras inhalar humo durante el incendio. El resto permanece bajo seguimiento médico y social, con acompañamiento terapéutico para quienes presentan problemas de movilidad o discapacidad.

Marchetti explicó además que comenzaron las entrevistas individuales para reconstruir la situación de cada adulto mayor y localizar a sus familiares. Durante la primera jornada, tres familias ya se presentaron para interiorizarse sobre el estado de sus allegados.

"Era un lugar fuera de la ley"

Desde el Ejecutivo municipal aseguraron que el supuesto hogar nunca estuvo registrado ni habilitado para funcionar como residencia para adultos mayores.

"Nosotros no tenemos ningún registro de esa especie de hogar de tránsito geriátrico, como se denominaba. No teníamos ningún tipo de conocimiento de que existiera ese lugar", sostuvo Marchetti.

El funcionario aclaró que la Municipalidad únicamente cuenta con registros de establecimientos habilitados, al igual que el Ministerio de Salud y la Dirección Provincial de Adultos Mayores.

"Estamos hablando de un caso que está directamente fuera de la ley", remarcó.

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Convocan a denunciar otros geriátricos clandestinos

A partir de este caso, el municipio no descarta que puedan aparecer nuevas denuncias sobre establecimientos que funcionen de manera irregular.

"A raíz de esta situación seguramente se van a empezar a detectar un montón de casos que hasta ayer no teníamos registrados. Obviamente los vamos a abordar", señaló Marchetti.

No obstante, aclaró que hasta el incendio no existían denuncias formales que permitieran intervenir sobre ese inmueble.

Por ese motivo, las autoridades solicitaron a los vecinos que informen cualquier sospecha sobre residencias clandestinas o situaciones de abandono de adultos mayores. Las denuncias pueden realizarse a través del 0800 municipal o en el Observatorio de Personas Mayores, dependiente de la Dirección de Derechos Ciudadanos.

"Es la manera más directa y rápida que tiene el vecino para alertar sobre alguna sospecha o reclamo", indicó.

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La causa judicial sigue en marcha

Mientras tanto, la investigación penal continúa para determinar las responsabilidades por el funcionamiento del hogar clandestino y las condiciones denunciadas por los propios residentes.

La Fiscalía procura establecer cómo operaba el establecimiento, quiénes estaban a cargo de su funcionamiento y si existieron delitos vinculados al abandono de personas vulnerables.

Otro de los aspectos que preocupa a los investigadores es que ninguno de los adultos mayores tenía consigo su documentación personal al momento del traslado.

"Podemos tener registro solamente a partir del relato de las personas", explicó Marchetti, quien evitó brindar precisiones sobre eventuales detenciones por tratarse de una investigación en curso.

El caso quedó bajo la órbita de la Justicia mientras los siete residentes continúan alojados en la Casa Beata Clara Bosatta, donde permanecerán hasta que se resuelva su situación y se garantice un lugar adecuado para su cuidado.