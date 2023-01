Tres grandes empresas podrían recibir una abultada multa por generar basurales ilegales en la ciudad

image.png

Las sanciones aplicadas corresponden al artículo 33 de la ordenanza municipal número 11.917. Allí se expresa que "toda infracción a la normativa que regula la Gestión de Residuos de Manejo Especial será sancionada con multa de Unidad Fija (UF) 100 a UF 1000, y/o suspensión o cancelación del Registro de Operadores de Residuos de Manejo Especial". Cabe recordar que la última modificación de la UF fue en octubre con el valor de $106,3 cada una. Por lo que las multas que podrían recibir estas empresas de acuerdo a lo que decida el Tribunal de Faltas va desde los 10.000 a un poco más de los 100.000 pesos.

"Lo que hacemos nosotros al detectar es ir hasta el local, constatamos la falta de contratación de un transportista que retire sus residuos de acuerdo a la ordenanza de grandes generadores de residuos (11.917), también la faltante del certificado de disposición final de residuos en lo que es el relleno sanitario, por lo cual no pueden garantizar el correcto retiro desde su local. Todas estas situaciones han sido sancionadas y tienen que ver con modificar algunos comportamientos y entender la responsabilidad de cada uno de nosotros en el cuidado de la ciudad, en la limpieza", sostuvo Álvarez.

image.png

Y advirtió: "Transmitimos que si esto se reitera serán pasibles de la clausura preventiva. Vamos a ser inclaudicables con esto. Es importante entender que si queremos una ciudad limpia debemos hacerlo entre todos. Cada uno cumpliendo con su responsabilidad".

https://twitter.com/guillermojalvar/status/1613986809679122447 Detectamos un camión tirando escombros en zona cercana a la defensa,por lo que se le labró el acta de infracción.A su vez controlando la basura que había en la zona encontramos que había restos de elementos y documentación de la Heladería Grido de Aristóbulo del Valle al 5800.

pic.twitter.com/bHh0cCjWap — Guille Alvarez (@guillermojalvar) January 13, 2023

Al mismo tiempo agregó: "La Municipalidad no puede ser el el papá de todos y tener que estar limpiando lo que hacen sus hijitos. Me parece que cada uno tiene que asumir las responsabilidades y donde no las asuman, no las cumplan, ahí tiene que estar el control con la sanción y entender que probablemente una multa de este tipo le sale lo que quizás en uno o dos meses debería pagar de servicio de recolección contratando un transportista e inscribiéndose en el piso 9 del municipio como corresponde".

Asimismo el secretario detalló que detectaron situaciones de microbasurales generados por empresas en Av. Gorriti al 3500 por un local que comercializa ensaladas, y en Aristóbulo del Valle al 8900 por un puesto ambulante de venta de flores.

https://twitter.com/guillermojalvar/status/1615198816256262144 Encontramos un domicilio en Rio Bamba al 8600 que había tirado escombros de una obra realizada dentro de su casa en la vía pública en zona del reservorio natural.

Todos fueron sancionados con el acta de infracción correspondiente.

Sigue abajo: pic.twitter.com/EsYsZWH1bL — Guille Alvarez (@guillermojalvar) January 17, 2023

Por último informó que sancionaron a los dueños de una casa particular en Riobamba al 8600 que se encontraba en obras tiró escombros en esa zona donde hay un reservorio natural lindante a la playa.