Uboldi: "Esperamos un año con una gripe más fuerte, por eso nos centraremos en la vacunación"

Tras la confirmación de dos casos de gripe H3N2, la secretaria de Salud de Santa Fe advirtió que trabajarán en la prevención en los grupos de riesgo

20 de enero 2026 · 11:51hs
La provincia de Santa Fe confirmó la detección de un casos de gripe H3N2, una variante del virus influenza que en las últimas semanas generó preocupación a nivel internacional por su mayor transmisibilidad, aunque sin evidencia de cuadros más graves. Así lo confirmó la secretaria de Salud provincial, Andrea Uboldi.

La funcionaria aclaró que la confirmación de un solo contagio no implica que sea el único existente, ya que no todos los cuadros gripales se analizan con tipificación específica. “Que tengamos un caso confirmado no significa que haya solo uno. No se estudian todos los casos con el apellido del virus. Lo importante es saber qué está circulando para tomar decisiones sanitarias”, señaló Uboldi, en diálogo con Sol Play 91.5.

Qué es la gripe H3N2 y por qué genera atención

La gripe A tiene distintas variantes, entre ellas la conocida H1N1 y la H3N2. En este último caso, se detectó recientemente un cambio genético menor, denominado técnicamente subclado K, que comenzó a circular en Europa y Estados Unidos. Según indicó la secretaria de Salud, esta nueva variante no provoca mayor gravedad, pero sí se caracteriza por ser más contagiosa, lo que genera un aumento en las consultas médicas.

En el país ya se registraron entre cinco y nueve casos de gripe H3N2, y Santa Fe se encuentra entre las provincias con circulación confirmada del virus. La mayoría de los contagios detectados hasta el momento están asociados a viajeros o a personas que tuvieron contacto estrecho con visitantes provenientes del exterior, especialmente durante diciembre.

“Muchos de los casos que estamos viendo están vinculados a personas que viajaron o que recibieron familiares del exterior durante las fiestas”, explicó Uboldi.

Vacunación antigripal: el principal mensaje sanitario

Desde el Ministerio de Salud provincial remarcan la importancia de la vacunación, especialmente en los grupos de riesgo que aún no recibieron la dosis correspondiente.

Uboldi anticipó que marzo será un mes clave para intensificar la campaña de inmunización: “Esperamos un año con una gripe un poco más fuerte, por eso vamos a trabajar muy fuerte con la vacunación para lograr una protección rápida de la población”.

La funcionaria aclaró que la vacuna antigripal vigente en Argentina mantiene una correspondencia de protección frente a esta variante: alrededor del 70% en niños y 50% en adultos, principalmente para evitar complicaciones graves e internaciones.

Recomendaciones para viajeros

Para quienes tengan previsto viajar a Estados Unidos o Europa, Uboldi recomendó vacunarse al menos 10 o 15 días antes del viaje, especialmente teniendo en cuenta que esos destinos atraviesan la temporada invernal.

En tanto, quienes ya se vacunaron durante 2025 no necesitan una revacunación, ya que la dosis actual brinda protección suficiente.

Desde Salud insisten en que la gripe no siempre se puede evitar, pero sí se pueden reducir significativamente sus complicaciones con la vacunación y la consulta médica oportuna ante síntomas compatibles. “La vacuna no evita que te infectes, pero sí evita que termines internado”, concluyó Uboldi.

