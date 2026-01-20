Uno Santa Fe | Unión | Unión

Zunino, DT de Platense: "El Unión de Madelón te mide desde lo físico, lo mental y lo futbolístico"

Walter Zunino, entrenador de Platense, se refirió al partido ante Unión del próximo jueves, que pondrá en marcha el Torneo Apertura.

20 de enero 2026 · 10:15hs
Unión pondrá primera en el Torneo Apertura este jueves 22 de enero desde las 20, cuando reciba a Platense en el estadio 15 de Abril, y desde la vereda de enfrente el respeto es absoluto. Así lo dejó en claro Walter Zunino, entrenador del Calamar, quien habló extensamente sobre el equipo rojiblanco y anticipó un debut complejo en Santa Fe.

El respeto por Madelón y el ADN de Unión

Zunino no dudó al referirse al entrenador tatengue, a quien conoce de su etapa como futbolista: “Leo Madelón es un gran técnico y una gran persona. Sus equipos siempre son competitivos y tienen una idea muy clara”, afirmó.

En esa línea, destacó que Unión mantuvo la base del último torneo y que eso lo convierte en un rival peligroso desde el inicio: “Sabemos que nos vamos a encontrar con un partido muy difícil. Unión va a estar otra vez competitivo”, advirtió.

Un partido de detalles en el 15 de Abril

Pensando en el desarrollo del encuentro, el DT de Platense imaginó un duelo cerrado, típico de los equipos de Madelón: “Me imagino un partido muy parejo, donde el que esté más atento a los detalles puede sacar una ventaja”, sostuvo.

Unión buscará arrancar firme frente al Platense de Walter Zunino, que se prepara para un 2026 donde jugará la Libertadores.

Unión buscará arrancar firme frente al Platense de Walter Zunino, que se prepara para un 2026 donde jugará la Libertadores.

Sin dar pistas tácticas, dejó en claro que el Tatengue exigirá máxima concentración: “Los equipos de Leo saben cuándo ceder la iniciativa y cuándo golpear. Eso los hace incómodos”.

Unión, referencia obligada en el inicio

Más allá del armado de su propio equipo, Zunino dejó en claro que el debut ante Unión es una prueba de carácter para Platense: “Arrancar bien en Santa Fe sería muy importante para nosotros. Unión es un rival que te mide desde lo físico, lo mental y lo futbolístico”.

El técnico también valoró el escenario y el contexto: “Jugar en el 15 de Abril, con la gente de Unión, siempre es exigente. Es una cancha que empuja mucho”.

El Tatengue, primer termómetro del torneo

Con un Platense que tuvo recambio y una pretemporada corta, Zunino sabe que el partido ante Unión será un parámetro clave: “Tenemos poco tiempo de trabajo, pero enfrentar a Unión nos va a mostrar rápidamente dónde estamos parados”, concluyó.

Así, el Tatengue aparece en el radar del fútbol argentino como una prueba de fuego desde la primera fecha, con el sello Madelón y la ilusión renovada de volver a ser protagonista desde el arranque.

