Modo cine: Colón presentó al extremo Darío Sarmiento

Con el plantel ya establecido en Paysandú, Colón le dio la bienvenida al último refuerzo que faltaba, el extremo Dario Sarmiento. Mirá la producción especial

20 de enero 2026 · 15:01hs
Prensa Colón

Con el plantel ya instalado en Paysandú, Colón terminó de completar su armado para la temporada y le dio la bienvenida oficial al último refuerzo que faltaba: el extremo Darío Sarmiento. El acuerdo es por un préstamo sin cargo y sin opción hasta diciembre.

Colón oficializó a su última incorporación

El club presentó al volante ofensivo a través de una producción especial en redes sociales, con un mensaje breve y directo que rápidamente captó la atención del hincha: “Soy yo, ya llegué”.

Sarmiento llega procedente de la segunda división de Bélgica, aunque su pase pertenece a Tigre, desde el cual fue cedido al Sabalero. Si bien el jugador ya se encontraba desde hace varios días trabajando a la par del grupo y realizando la pretemporada, la llegada del equipo a Uruguay fue el marco elegido para su presentación oficial.

Más allá del refuerzo en sí, la publicación marcó una mejora sustancial en la comunicación del club, con un estilo más moderno, dinámico y alineado a los códigos actuales de las redes sociales, algo que no pasó desapercibido entre los hinchas.

De esta manera, Colón tiene prácticamente el plantel completo –restan algunas piezas aún– y está enfocado de lleno en la preparación, apostando no solo a reforzarse dentro de la cancha, sino también a renovar su forma de comunicar y vincularse con su gente.

Colón Darío Sarmiento Paysandú
