Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca se queda sin Hinestroza: Vasco da Gama se lo llevó en la última hora

Boca perdió al colombiano Marino Hinestroza y, en medio de un panorama ofensivo crítico, deberá recurrir a juveniles para afrontar el inicio del Apertura 2026

20 de enero 2026 · 15:15hs
Boca se queda sin Hinestroza: Vasco da Gama se lo llevó en la última hora

Boca perdió al colombiano Marino Hinestroza sobre el cierre del mercado y, en medio de un panorama ofensivo crítico, deberá recurrir a juveniles para afrontar el inicio del Torneo Apertura 2026. La negociación por el extremo colombiano se dio por caída de manera definitiva en las últimas horas.

Boca perdió la puja por Marino Hinestroza

Cuando en Brandsen 805 aguardaban al jugador para firmar su contrato y entendían que el acuerdo con Atlético Nacional estaba encaminado, apareció Vasco da Gama con una propuesta económica superior y se quedó con el futbolista.

El club brasileño ofreció seis millones de dólares más el 20 por ciento de una futura plusvalía, condiciones que modificaron el escenario y dejaron a Boca sin el refuerzo que Juan Román Riquelme pretendía como prioridad.

En el Xeneize la sorpresa fue total, ya que el viernes previo, Boca había enviado un correo en el que aseguraba cumplir con todas las condiciones económicas acordadas y contaba, además, con la predisposición del propio Hinestroza para vestir la camiseta azul y oro.

Sin embargo, entre ese momento y la resolución final, Atlético Nacional cambió su postura y el destino del jugador terminó siendo Brasil, lo que generó malestar tanto por el desenlace como por las formas de la negociación.

Con el mercado cerca de su cierre y sin margen para reencauzar la operación, Boca quedó sin el extremo de 23 años y con un frente ofensivo debilitado por las lesiones: Miguel Merentiel sufrió un desgarro ante Olimpia y estará fuera de las canchas al menos tres semanas, baja que se suma a las de Edinson Cavani, con lumbalgia, y Milton Giménez, afectado por una pubalgia.

Ante este escenario, Lucas Janson aparece como la principal opción para ocupar el centro del ataque en el debut frente a Riestra, pese a haber tenido apenas una titularidad en 2025.

Claudio Úbeda también decidió subir a Iker Zufiaurre, extremo de 20 años y una de las figuras de la Reserva campeona del Torneo Proyección, para completar las variantes ofensivas.

Zufiaurre, nacido en Adela María, Córdoba, llegó a Boca en 2017 como mediapunta y fue adaptándose a distintas posiciones hasta consolidarse como extremo, con buena relación con el gol y capacidad para jugar entre centrales.

Fue subcampeón de la Copa Libertadores Sub-20 en 2024, donde anotó dos goles en cinco partidos, y eso le permitió dar el salto al plantel profesional. Debutó el 3 de abril ante Nacional Potosí por Copa Sudamericana y también sumó minutos en la Liga Profesional frente a Atlético Tucumán.

Boca Marino Hinestroza Vasco da Gama
Noticias relacionadas
union, en alerta por kevin zenon: boca fija el precio y crece la expectativa en santa fe

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

boca vuelve a mirar a europa en su plan para la libertadores

Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

los torneos que afrontaran los cinco grandes del futbol argentino en 2026

Los torneos que afrontarán los cinco grandes del fútbol argentino en 2026

ricardo centurion volvera a jugar en el futbol argentino tras su paso por bolivia

Ricardo Centurión volverá a jugar en el fútbol argentino tras su paso por Bolivia

Lo último

Lucas Meuli analizaría salir de Unión en busca de continuidad al ser tercer arquero

Lucas Meuli analizaría salir de Unión en busca de continuidad al ser tercer arquero

Di María fue tajante sobre la Selección: El no al Mundial es un no 100%

Di María fue tajante sobre la Selección: "El no al Mundial es un no 100%"

Boca se queda sin Hinestroza: Vasco da Gama se lo llevó en la última hora

Boca se queda sin Hinestroza: Vasco da Gama se lo llevó en la última hora

Último Momento
Lucas Meuli analizaría salir de Unión en busca de continuidad al ser tercer arquero

Lucas Meuli analizaría salir de Unión en busca de continuidad al ser tercer arquero

Di María fue tajante sobre la Selección: El no al Mundial es un no 100%

Di María fue tajante sobre la Selección: "El no al Mundial es un no 100%"

Boca se queda sin Hinestroza: Vasco da Gama se lo llevó en la última hora

Boca se queda sin Hinestroza: Vasco da Gama se lo llevó en la última hora

Modo cine: Colón presentó al extremo Darío Sarmiento

Modo cine: Colón presentó al extremo Darío Sarmiento

Frenos en General Motors: alertan que cada puesto perdido impacta en hasta cinco empleos indirectos del sur provincial

Frenos en General Motors: alertan que cada puesto perdido impacta en hasta cinco empleos indirectos del sur provincial

Ovación
Modo cine: Colón presentó al extremo Darío Sarmiento

Modo cine: Colón presentó al extremo Darío Sarmiento

Todo definido: Colón ya tiene día y hora para su estreno en la Primera Nacional

Todo definido: Colón ya tiene día y hora para su estreno en la Primera Nacional

¿Hay chances de que Unión pueda repatriar a Mauricio Martínez?

¿Hay chances de que Unión pueda repatriar a Mauricio Martínez?

Pulga Rodríguez: Duele no haber logrado el ascenso con Colón, era una ilusión muy grande

Pulga Rodríguez: "Duele no haber logrado el ascenso con Colón, era una ilusión muy grande"

Zunino, DT de Platense: El Unión de Madelón te mide desde lo físico, lo mental y lo futbolístico

Zunino, DT de Platense: "El Unión de Madelón te mide desde lo físico, lo mental y lo futbolístico"

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"