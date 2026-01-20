Unión se hizo fuerte en el Malvicino y bajó a San Lorenzo en un cierre para el infarto

Unión derrotó 96-93 a San Lorenzo en el Ángel Malvicino y alcanzó su quinta victoria consecutiva en la Liga Nacional.

Unión volvió a dar una muestra de personalidad en casa. En un duelo intenso y cambiante, el Tatengue se impuso 96-93 ante San Lorenzo en el estadio Ángel Malvicino, sumó su quinto triunfo en fila y ratificó su gran momento en la Liga Nacional de Básquet.

Desde el arranque, el conjunto rojiblanco marcó el pulso del juego con buena presencia en la pintura y solidez defensiva, lo que le permitió sacar una corta ventaja inicial. Sin embargo, tras un tiempo muerto, San Lorenzo ajustó líneas y emparejó el desarrollo. El primer cuarto terminó igualado, reflejo de un trámite parejo y con pocas concesiones.

El Ciclón golpeó antes del descanso

En el segundo parcial, a Unión le costó encontrar fluidez ofensiva y tiros cómodos. El Azulgrana, paciente y firme atrás, aprovechó ese pasaje para pasar al frente y marcharse al entretiempo con una diferencia de cinco puntos, apoyado en su intensidad defensiva y eficacia desde la línea.

Reacción tatengue y protagonismo local

El complemento mantuvo la misma tónica, con San Lorenzo intentando controlar el ritmo y el reloj. Pero a mitad del tercer cuarto apareció la reacción local: Unión empardó el marcador desde lo físico y tomó confianza, con un pasaje determinante de Marko Lukic, que aportó puntos clave para cambiar el ánimo del partido y cerrar el parcial arriba.

Final electrizante y festejo en casa

El último cuarto fue cambiante. El visitante corrigió errores, volvió a defender duro y complicó al Tate, que llegó a estar abajo en el marcador en los minutos finales. Lejos de rendirse, Unión mostró carácter, ejecutó mejor en el cierre y revirtió la historia para quedarse con un triunfo que hizo vibrar al Malvicino.

Figuras y lo que viene

El goleo del Tatengue fue bien distribuido, con Emiliano Basabe y Daniel Hure como máximos anotadores con 19 puntos cada uno, bien acompañados por Lukic. En San Lorenzo, Facundo Rutenberg fue el goleador del partido con 21 tantos.

Con esta victoria, Unión cerrará enero el 31 frente a Oberá TC, nuevamente en Santa Fe, con la ilusión de lograr por primera vez seis triunfos consecutivos en la elite.

Síntesis

Unión (96): Franco Balbi 8, Yeferson Guerra 12, Emiliano Basabe 19, Felipe Queiros 12, Chris Vogt 6 (FI); Martín Cabrera 5, Federico Elías 0, Facundo Chamorro 0, Daniel Hure 19, Marko Lukic 15.

DT: Ariel Rearte.

San Lorenzo (93): Lucas Pérez 3, Facundo Rutenberg 21, Selem Safar 8, Leandro Cerminato 5, Ignacio Bednarek 10 (FI); Augusto Alonso 18, Kevin Hernández 17, Cristian Cardo 6, Camilo Rodríguez 5.

DT: Sebastián Burtin.

Parciales: 14-14, 31-36 y 65-59.

Árbitros: Oscar Brítez, Jorge Chávez y Gustavo D’Anna.

Estadio: Ángel Malvicino.