Todo definido: Colón ya tiene día y hora para su estreno en la Primera Nacional

Se conoció cuándo, dónde y contra quién será el debut de Colón en el Torneo de la Primera Nacional. Lo hará ante Deportivo Madryn.

La espera terminó y el panorama se aclaró. Colón ya tiene confirmado el día y el horario de su primer partido en la Primera Nacional 2026, luego de que la AFA decidiera correr una semana el inicio del campeonato. El Sabalero hará su presentación el sábado 14 de febrero, desde las 20, cuando reciba a Deportivo Madryn en el Brigadier López.

La modificación del calendario alteró los planes iniciales. El debut rojinegro estaba previsto para el 8 de febrero, pero el anuncio oficial de la casa madre del fútbol argentino obligó a reacomodar fechas y ajustar la planificación de todos los clubes de la categoría, incluida la Primera B, que también sufrió el mismo corrimiento.

Una semana más de preparación para Colón

Para Colón, la postergación significó ganar tiempo de trabajo, aunque también implicó revisar el cronograma diseñado por el cuerpo técnico. Con el nuevo escenario, se reordenaron cargas, se ajustaron los últimos ensayos futbolísticos y se afinó la puesta a punto con la mira fija en llegar de la mejor manera al estreno.

Colón recibirá a Deportivo Madryn en el inicio de la Zona A de la Primera Nacional.

Desde AFA no se detallaron los motivos de la decisión, y todavía resta conocer cómo se redistribuirán las fechas siguientes del certamen, pero lo concreto es que el Sabalero ya sabe cuándo empezará a competir por los puntos.

El inicio de un camino largo

Con día y horario definidos, Colón comienza a transitar la cuenta regresiva. El torneo será extenso y exigente, y cada arranque marca un pulso anímico clave.

El 14 de febrero, ante su gente y en su estadio, el equipo rojinegro pondrá primera con la ilusión renovada y el objetivo de hacerse fuerte desde el inicio en la Primera Nacional.