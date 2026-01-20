Luis Rodríguez: "Duele no haber logrado el ascenso con Colón, era una ilusión muy grande"

Luis Miguel Rodríguez destacó que le duele no haber logrado el ascenso con Colón, pero que su salida no empaña todo lo logrado.

Luis Miguel Rodríguez atraviesa horas sensibles y decisivas. El sábado pasado, rescindió su contrato con Colón , cerrando así su tercer ciclo en el club que lo marcó a fuego y con el que alcanzó la cima máxima de su carrera. Con 41 años, el Pulga asimiló la despedida y ya piensa en el paso siguiente, con la certeza de que todavía quiere seguir jugando.

En diálogo con ADN Gol, por Radio Gol (FM 96.7), el tucumano habló con sinceridad sobre el final de su etapa en Santa Fe, el impacto emocional de la despedida y el proceso interno que atraviesa mientras define su futuro inmediato.

El impacto de la despedida del Pulga Rodríguez en Colón

“Las despedidas siempre son así”, reconoció Rodríguez, todavía conmovido por la reacción del mundo Colón. El video que publicó en redes sociales, los mensajes de los hinchas y el cariño recibido dejaron una huella profunda. Sin embargo, fiel a su perfil, el Pulga intenta digerir rápido el golpe emocional: “El fútbol tiene esto. Hay que asimilarlo y enfocarse en lo que viene”.

La salida se dio en buenos términos y sin conflictos. “La relación terminó bien, se arregló todo para que ambas partes queden conformes”, aclaró, dejando en claro que no hay heridas abiertas con la dirigencia ni con el club.

Un balance sincero de su último ciclo

Al momento de analizar su tercera etapa en Colón, Rodríguez fue directo: “El balance deportivo es negativo”. No esquivó la autocrítica y reconoció que el equipo no estuvo a la altura de los objetivos planteados. “Cuando las cosas salen mal, no se puede hacer un balance positivo”, admitió.

No obstante, separó lo futbolístico de lo humano. Valoró el grupo, el profesionalismo de muchos compañeros y el compromiso interno, aun cuando los resultados no acompañaron. “Duele no haber logrado el ascenso, era una ilusión muy grande”, expresó.

El futuro, en tiempo de descuento

Con el mercado en marcha y varias ventanas aún abiertas, el Pulga confirmó que hay propuestas sobre la mesa, aunque evitó dar detalles. “Estamos evaluando y entre hoy y mañana, o antes del fin de semana, tomaremos una decisión”, explicó, remarcando la importancia de sumarse cuanto antes a un plantel para no perder ritmo en plena pretemporada.

Pulga Rodríguez.jpg Luis Rodríguez no tuvo un buen regreso a Colón, pero destacó que lo logrado en 2021 no lo opaca "nada". UNO / José Busiemi

En ese sentido, dejó en claro que su elección no será impulsiva: buscará un proyecto serio, tanto desde lo deportivo como desde lo institucional. La cercanía geográfica puede pesar, pero no será determinante. “No siempre se juega donde uno quiere, sino donde hay un proyecto lindo. Y cuando voy, voy al 100%”, afirmó.

La vigencia intacta

Lejos de pensar en el retiro inmediato, Rodríguez ratificó su deseo de competir. Entrena en Simoca, se siente bien físicamente y sostiene la misma filosofía de siempre: compromiso total, dentro y fuera de la cancha. “Disfruto entrenar, estar con los compañeros, compartir el día a día. Eso no cambió”, aseguró.

Incluso ante la posibilidad de enfrentar a Colón en la Primera Nacional, fue claro: “Es la regla del juego”. Sin dramatismos ni privilegios. “Si toca, hay que jugar y tratar de ganar”, sentenció.

Colón, un vínculo eterno

Más allá del final reciente, el Pulga se va con gratitud. “De Colón me llevo todo lo mejor”, dijo, recordando especialmente los años gloriosos que culminaron con el título histórico de 2021. “Eso no lo tapa nada”, aseguró.

El futuro inmediato se resolverá en cuestión de horas. Mientras tanto, Luis Miguel Rodríguez vuelve a hacer lo que mejor sabe: esperar la próxima pelota, con la misma pasión de siempre y la ilusión intacta de seguir escribiendo capítulos dentro de una carrera que ya es eterna.