Fraude eléctrico: la EPE detectó casi 50.000 irregularidades y recuperó más de $6.000 millones

El Gobierno provincial presentó el balance bianual 2024–2025 de los operativos antifraude de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) , con cifras récord de detección de irregularidades, recupero económico e inversión en infraestructura eléctrica . La gestión permitió transformar pérdidas históricas en recursos concretos destinados a mejorar el servicio para hogares, comercios e industrias santafesinas .

Bajo el liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro , junto al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , y la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez , la empresa logró más de 49.500 conexiones irregulares detectadas y un recupero superior a los $6.000 millones , dinero que vuelve directamente al sistema eléctrico provincial.

Fraude eléctrico: cifras récord en 2025

Durante 2025, la EPE inspeccionó 110.000 suministros y detectó 27.800 conexiones irregulares, lo que representa un índice de positividad del 25,1%, el más alto de los últimos años.

El operativo permitió recuperar 17,4 GWh de energía, equivalentes a más de $4.100 millones, que hoy se reinvierten en modernización de redes, nuevas estaciones transformadoras y equipamiento de cuadrillas en toda la provincia.

En comparación, en 2024 se habían inspeccionado 114.000 suministros, con 21.700 irregularidades detectadas y un recupero de $1.962 millones, lo que evidencia un salto significativo en eficiencia y control durante el último año.

“El robo de energía afecta a todos los santafesinos”

El ministro Gustavo Puccini remarcó que el combate al fraude eléctrico es una política central del Gobierno provincial.

“El gobernador nos pidió ordenar cada área del Estado con criterios de eficiencia. La EPE es un ejemplo de cómo, con control y tecnología, recuperamos lo que antes se perdía y lo destinamos a obras que mejoran la vida de la gente. El robo de energía termina afectando a quien sí paga el servicio”, sostuvo.

Telemedición e inteligencia artificial

Por su parte, la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, subrayó la magnitud del problema:

“Dimos de baja el equivalente al consumo de 6.000 hogares. Es mucha energía robada que ahora estamos recuperando. Con la incorporación de la telemedición, vamos a reducir aún más las pérdidas”.

Rodríguez también destacó que más de $6.000 millones se están destinando directamente a mejorar la calidad del servicio, con obras estructurales y tecnología de última generación para los equipos técnicos.

Inversión histórica en infraestructura eléctrica

El balance bianual se completa con un dato clave:

“En dos años llevamos invertidos más de $170.000 millones, $56.000 millones en 2024 y $120.000 millones en 2025, para fortalecer la generación, transporte y distribución de energía en toda la provincia”, afirmó Rodríguez.

Desde la EPE recordaron que las inspecciones también se apoyan en denuncias de vecinos y usuarios, que pueden realizarse de manera anónima llamando al 0800 555 0083 o a través del formulario web oficial.