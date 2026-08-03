Un camión dejó sin luz a Bº Los Hornos: arrancó los cables del tendido eléctrico, provocó severos destrozos y huyó

Ocurrió en Zavalla al 6100, entre Gorostiaga y Pedro de Vega. El vehículo habría circulado con una pala o mecanismo elevado, dañó postes y conexiones domiciliarias y continuó su marcha sin detenerse. Los frentistas deberán afrontar costosas reparaciones.

Un camión dañó el tendido eléctrico en Zavalla al 6100, cortando el servicio y la conectividad.

Vecinos de barrio Los Hornos comenzaron la semana con importantes complicaciones luego de que un camión arrancara parte del tendido eléctrico y de telecomunicaciones en la zona de Zavalla al 6100 , entre Gorostiaga y Pedro de Vega, dejando a varias familias sin servicio de electricidad e internet.

El hecho ocurrió alrededor de las 6, cuando el vehículo, que presuntamente circulaba con una pala o algún mecanismo elevado sin replegar, enganchó los cables aéreos y provocó destrozos en las conexiones domiciliarias y en la infraestructura de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Tras ocasionar los daños, el conductor continuó su recorrido sin detenerse.

"Nos arrancó todo de cuajo"

Marta, una de las vecinas afectadas, relató la situación y aseguró que el impacto fue de gran magnitud. "Pasó un camión que no había bajado la pala y nos arrancó todos los cables de la luz. A mí me sacó el caño de la bajada eléctrica, me lo arrancó de cuajo de la pared. A otros vecinos también les pasó lo mismo y además arrancó un poste de la EPE", explicó.

Como consecuencia del incidente, uno de los postes quedó inclinado y apoyado sobre una vivienda particular, por lo que un vecino improvisó un soporte para evitar que terminara desplomándose sobre la propiedad.

LEER MÁS: Violento vuelco en avenida de la Constitución: una camioneta chocó contra el guardarraíl y rescataron a un joven malherido

Hasta el lugar acudió personal del COBEM, que realizó una primera intervención preventiva mientras se aguardaba la llegada de las cuadrillas correspondientes para la reparación definitiva.

Sin luz, sin internet y con costosas reparaciones

Los daños no se limitaron a una sola cuadra. Según los vecinos, el camión continuó circulando hacia la zona de Pedro de Vega, donde también habría afectado otras líneas de servicios.

"En esta cuadra somos cinco o seis familias afectadas, pero siguió haciendo daños más adelante. Debe haber muchos más vecinos sin internet y sin servicio", sostuvo Marta.

Además del corte de energía y conectividad, varios frentistas deberán reconstruir completamente las conexiones eléctricas de sus viviendas para poder restablecer el suministro. "Yo tengo que hacer toda la instalación de la luz de nuevo. El camionero pasó, hizo el daño y se fue", lamentó la mujer.

Mientras tanto, los vecinos aguardan que la EPE repare el poste dañado y normalice el servicio, al tiempo que reclaman la identificación del vehículo involucrado para que se haga cargo de los importantes perjuicios ocasionados.