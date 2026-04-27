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Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza contra cemento y murió

La pequeña se golpeó la cabeza en un banco de cemento tras tropezar al enredarse con sus propios cordones

27 de abril 2026 · 11:11hs
hospital vilela rosario

hospital vilela rosario

Una nena murió este fin de semana tras sufrir una caída en la escuela donde asistía en la ciudad de Rosario . Fue atendida de urgencia en el hospital de Niños Víctor J. Vilela y a las horas falleció por la gravedad del cuadro.

Fuentes del ministerio de Seguridad provincial informaron del deceso de una nena de 6 años fue durante este fin de semana. Según datos oficiales, el viernes pasado a las 15, la niña estaba en el recreo en la escuela Islas Malvinas N° 117, ubicada en España y Uriburu cuando pisó sus cordones y se cayó.

La criatura golpeó su cabeza contra un banco de cemento por lo cual se dio aviso a una empresa de emergencia médica. Su padre fue avisado y acompañó a la hija al hospital. Allí se le practicaron maniobras de reanimación y lograron estabilizar, pero a las horas falleció por su estado crítico.

escuela niña patio muerte
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