Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza contra cemento y murió La pequeña se golpeó la cabeza en un banco de cemento tras tropezar al enredarse con sus propios cordones 27 de abril 2026 · 11:11hs

hospital vilela rosario

Una nena murió este fin de semana tras sufrir una caída en la escuela donde asistía en la ciudad de Rosario . Fue atendida de urgencia en el hospital de Niños Víctor J. Vilela y a las horas falleció por la gravedad del cuadro.

Fuentes del ministerio de Seguridad provincial informaron del deceso de una nena de 6 años fue durante este fin de semana. Según datos oficiales, el viernes pasado a las 15, la niña estaba en el recreo en la escuela Islas Malvinas N° 117, ubicada en España y Uriburu cuando pisó sus cordones y se cayó.

La criatura golpeó su cabeza contra un banco de cemento por lo cual se dio aviso a una empresa de emergencia médica. Su padre fue avisado y acompañó a la hija al hospital. Allí se le practicaron maniobras de reanimación y lograron estabilizar, pero a las horas falleció por su estado crítico.