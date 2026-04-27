Cómo quedó Colón en la Zona A tras su empate ante Godoy Cruz

Colón igualó sin goles ante Godoy Cruz y fue superado por Morón, que ganó su partido. La tabla se apretó y se viene un duelo clave ante Los Andes.

El 0-0 de Colón en el Brigadier López no alcanzó para sostener el liderazgo. La victoria de Morón por 2-1 frente a Racing de Córdoba en el Nuevo Francisco Urbano reconfiguró la tabla y dejó al Sabalero como escolta.

En una jornada con pocos goles pero resultados determinantes, la Zona A comenzó a perfilar una lucha intensa en la parte alta.

Pos | Equipo | Pts | DG |

| 1 | Deportivo Morón | 20 | +7 |

| 2 | Colón de Santa Fe | 18 | +4 |

| 3 | Los Andes | 16 | +5 |

| 4 | Bolívar | 16 | +4 |

| 5 | Deportivo Madryn | 15 | +4 |

| 6 | Godoy Cruz | 15 | +2 |

| 7 | Defensores | 14 | +1 |

| 8 | Racing (Cba) | 14 | -1 |

| 9 | San Miguel | 13 | -2 |

| 10 | Estudiantes | 13 | -2 |

| 11 | Ferro | 12 | 0 |

| 12 | San Telmo | 12 | -2 |

| 13 | Alte. Brown | 11 | -2 |

| 14 | Acassuso | 10 | -3 |

| 15 | All Boys | 10 | -3 |

| 16 | Mitre (SdE) | 9 | -3 |

| 17 | Central Norte | 9 | -4 |

| 18 | Chaco For Ever | 7 | -6 |

Un punto que mantiene a Colón en la pelea

Si bien Colón no pudo ganar, se mantiene en zona de privilegio, a solo dos puntos del líder. Sin embargo, el margen es cada vez más fino y la presión de los equipos que vienen detrás es constante.

El triunfo de Los Andes lo metió de lleno en la conversación, mientras que Madryn y el propio Godoy Cruz no pierden pisada.

Duelo directo en el horizonte

La próxima parada del Sabalero será determinante: visitará a Los Andes el sábado 2 de mayo a las 15.30 en el Eduardo Gallardón, en un choque directo entre dos equipos que pelean arriba.

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Con la tabla tan ajustada, cada fecha empieza a jugarse como una final, y Colón sabe que no puede ceder más terreno si quiere recuperar la cima en el corto plazo.