Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cómo quedó Colón en la Zona A tras su empate ante Godoy Cruz

Colón igualó sin goles ante Godoy Cruz y fue superado por Morón, que ganó su partido. La tabla se apretó y se viene un duelo clave ante Los Andes.

Ovación

Por Ovación

27 de abril 2026 · 11:57hs
Cómo quedó Colón en la Zona A tras su empate ante Godoy Cruz

UNO Santa Fe | José Busiemi

El 0-0 de Colón en el Brigadier López no alcanzó para sostener el liderazgo. La victoria de Morón por 2-1 frente a Racing de Córdoba en el Nuevo Francisco Urbano reconfiguró la tabla y dejó al Sabalero como escolta.

LEER MÁS: Colón sacó pecho en la adversidad: un empate con carácter ante Godoy Cruz

En una jornada con pocos goles pero resultados determinantes, la Zona A comenzó a perfilar una lucha intensa en la parte alta.

Pos | Equipo | Pts | DG |

| 1 | Deportivo Morón | 20 | +7 |

| 2 | Colón de Santa Fe | 18 | +4 |

| 3 | Los Andes | 16 | +5 |

| 4 | Bolívar | 16 | +4 |

| 5 | Deportivo Madryn | 15 | +4 |

| 6 | Godoy Cruz | 15 | +2 |

| 7 | Defensores | 14 | +1 |

| 8 | Racing (Cba) | 14 | -1 |

| 9 | San Miguel | 13 | -2 |

| 10 | Estudiantes | 13 | -2 |

| 11 | Ferro | 12 | 0 |

| 12 | San Telmo | 12 | -2 |

| 13 | Alte. Brown | 11 | -2 |

| 14 | Acassuso | 10 | -3 |

| 15 | All Boys | 10 | -3 |

| 16 | Mitre (SdE) | 9 | -3 |

| 17 | Central Norte | 9 | -4 |

| 18 | Chaco For Ever | 7 | -6 |

Un punto que mantiene a Colón en la pelea

Si bien Colón no pudo ganar, se mantiene en zona de privilegio, a solo dos puntos del líder. Sin embargo, el margen es cada vez más fino y la presión de los equipos que vienen detrás es constante.

El triunfo de Los Andes lo metió de lleno en la conversación, mientras que Madryn y el propio Godoy Cruz no pierden pisada.

Duelo directo en el horizonte

La próxima parada del Sabalero será determinante: visitará a Los Andes el sábado 2 de mayo a las 15.30 en el Eduardo Gallardón, en un choque directo entre dos equipos que pelean arriba.

LEER MÁS: Mano dura tras los incidentes en Colón: Peverengo confirmó sanciones y apunta a la interna de la barra

Con la tabla tan ajustada, cada fecha empieza a jugarse como una final, y Colón sabe que no puede ceder más terreno si quiere recuperar la cima en el corto plazo.

Colón Godoy Cruz Morón
Noticias relacionadas
colon saco pecho en la adversidad: un empate con caracter ante godoy cruz

Colón sacó pecho en la adversidad: un empate con carácter ante Godoy Cruz

incidentes en colon: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

colon prende velas: lertora salio con molestias y sera evaluado en la semana

Colón prende velas: Lértora salió con molestias y será evaluado en la semana

final caliente en colon: incidentes, demoras y ocho detenidos en la tribuna sur

Final caliente en Colón: incidentes, demoras y ocho detenidos en la tribuna sur

Lo último

Sebastián Méndez: Mi salida de Unión a Vélez no fue por dinero

Sebastián Méndez: "Mi salida de Unión a Vélez no fue por dinero"

Se viene la fecha 8 en la zona A1 y A2 del Apertura de la ASB

Se viene la fecha 8 en la zona A1 y A2 del Apertura de la ASB

Datos contundentes: Colón resistió con uno menos y dejó en claro que pudo ganarlo

Datos contundentes: Colón resistió con uno menos y dejó en claro que pudo ganarlo

Último Momento
Sebastián Méndez: Mi salida de Unión a Vélez no fue por dinero

Sebastián Méndez: "Mi salida de Unión a Vélez no fue por dinero"

Se viene la fecha 8 en la zona A1 y A2 del Apertura de la ASB

Se viene la fecha 8 en la zona A1 y A2 del Apertura de la ASB

Datos contundentes: Colón resistió con uno menos y dejó en claro que pudo ganarlo

Datos contundentes: Colón resistió con uno menos y dejó en claro que pudo ganarlo

Primera intimación a la madre de un alumno de 13 años a pagar más de $6 millones por un operativo policial tras una amenaza escolar

Primera intimación a la madre de un alumno de 13 años a pagar más de $6 millones por un operativo policial tras una amenaza escolar

Cómo funciona StopApuestas, la app que permite a los padres controlar el uso digital de sus hijos

Cómo funciona StopApuestas, la app que permite a los padres controlar el uso digital de sus hijos

Ovación
Datos contundentes: Colón resistió con uno menos y dejó en claro que pudo ganarlo

Datos contundentes: Colón resistió con uno menos y dejó en claro que pudo ganarlo

Sebastián Méndez: Mi salida de Unión a Vélez no fue por dinero

Sebastián Méndez: "Mi salida de Unión a Vélez no fue por dinero"

Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Los Pumitas cayeron en el debut en el Rugby Championship M20

Los Pumitas cayeron en el debut en el Rugby Championship M20

Unión, expectante: así estarían los cruces de octavos de final antes de visitar a Vélez

Unión, expectante: así estarían los cruces de octavos de final antes de visitar a Vélez

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica