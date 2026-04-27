Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Las compañías de transporte urbano informaron que las reuniones con el Municipio siguen y frenaron la medida que recortaba frecuencias a partir de las 22

Las empresas de Transporte Urbano de Pasajeros por Colectivo de la ciudad de Santa Fe anunciaron este lunes la suspensión momentánea de la reducción del servicio nocturno que estaba prevista para entrar en vigencia a partir de las 22 durante la última semana de abril .

La decisión fue comunicada mediante un comunicado de prensa oficial y se enmarca en un proceso de negociación que las empresas mantienen con el Municipio local .

Reuniones

Según el comunicado, la medida de reducción nocturna era el resultado de las reuniones que se vienen sosteniendo con el gobierno municipal, en el marco de una situación de tensión entre las empresas y las distintas administraciones por deudas y compromisos pendientes. La continuidad de ese diálogo fue el argumento central para justificar la postergación de la medida.

Cuatro ejes del conflicto

Las empresas precisaron que el trabajo conjunto con el Municipio apunta a sostener el servicio sobre cuatro ejes principales:

-La regularización de cobros adeudados en Nación en concepto de Aportes Sociales, con una mora que a la fecha alcanza los 2 meses.

-El incremento de los Aportes Municipales.

-El incremento de los Aportes Provinciales.

- El incremento tarifario.

El comunicado cerró con un pedido de disculpas a los usuarios y a la comunidad por las molestias generadas, aclarando que las mismas responden a "la coyuntura de público conocimiento", en alusión a la crisis financiera que atraviesa el sector del transporte público en la provincia.