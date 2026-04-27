Final caliente en Colón: incidentes, demoras y ocho detenidos en la tribuna sur

El empate sin goles entre Colón y Godoy Cruz quedó en segundo plano por un operativo policial en uno de los sectores del Brigadier López.

El cierre del partido en el Brigadier López tuvo un desarrollo inusual. Mientras el grueso de los hinchas de Colón abandonó el estadio con normalidad tras el 0-0, la tribuna sur permaneció ocupada durante varios minutos, generando desconcierto entre quienes se retiraban.

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La situación respondió a un procedimiento policial en ese sector, que obligó a retener al público mientras se realizaban identificaciones vinculadas a incidentes registrados durante la jornada.

Elementos prohibidos y controles vulnerados en Colón

En la previa del encuentro ya se había advertido un clima particular en ese sector, con presencia de pirotecnia y banderas, pese a que ambos elementos estaban prohibidos por disposición del Ministerio de Seguridad.

Cabe recordar que, tras los hechos ocurridos ante San Miguel, se había implementado una sanción que inhabilitaba el ingreso de banderas y pirotecnia, medida que ya se había aplicado frente a Racing de Córdoba y que continuaba vigente para este compromiso.

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De manera excepcional, solo se había autorizado el uso de instrumentos de percusión.

Sin embargo, durante el partido se detectaron bengalas —terminantemente prohibidas— y banderas, lo que derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad.

Ocho personas detenidas en cancha de Colón

Como resultado del operativo, ocho personas fueron detenidas (siete hombres y una mujer), acusadas de haber participado en el ingreso de elementos no permitidos y en la utilización de pirotecnia.

La demora en la desconcentración de la tribuna sur estuvo directamente relacionada con este procedimiento, que se extendió más allá del final del encuentro.

Un contexto institucional delicado

El episodio no es aislado. En las horas previas al partido, había tomado repercusión la aparición de una bandera con amenazas hacia el presidente José Alonso, lo que ya marcaba un escenario cargado de tensión.

Ahora, la lupa vuelve a posarse sobre el comportamiento de un sector de la hinchada y sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad vigentes.

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A partir de estos hechos, se espera una evaluación del Ministerio de Seguridad de la provincia, que deberá definir si se profundizan las sanciones o se adoptan nuevas restricciones para los próximos partidos.

En ese marco, Colón no solo deberá enfocarse en lo deportivo, sino también en evitar que situaciones extrafutbolísticas sigan condicionando su presente.