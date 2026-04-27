Colón recupera piezas clave para ir a Lomas: quiénes vuelven y quiénes no estarán ante Los Andes

Colón visitará a Los Andes este sábado desde las 15.30 en el Eduardo Gallardón. Se vienen regresos importantes, aunque también tendrá bajas sensibles.

Después del 0-0 en el Brigadier López que lo dejó como escolta de Deportivo Morón, el Colón Ezequiel Medrán empieza a enfocarse en un compromiso exigente. La visita a Los Andes no será una más: enfrentará a un rival directo que viene en alza , tras imponerse 2-0 ante San Miguel como visitante.

La buena noticia para Colón pasa por la recuperación de tres futbolistas importantes. Mauro Peinipil, Leandro Allende y Julián Marcioni están en condiciones de reaparecer y todo indica que serían titulares en Lomas de Zamora.

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Se trata de regresos que le devuelven variantes y equilibrio al equipo, en un momento donde cada punto empieza a pesar en la Zona A.

Bajas confirmadas y dudas

No todo es positivo para Medrán. Matías Muñoz deberá cumplir una fecha más de suspensión tras su expulsión ante Deportivo Morón, más allá de las gestiones que el club realiza en AFA para intentar reducir la sanción.

A esta ausencia se suma la de Matías Godoy, quien fue expulsado frente a Godoy Cruz y tampoco podrá estar disponible.

Por otra parte, la situación de Federico Lértora es una incógnita. El mediocampista salió con una molestia en los aductores y será evaluado en la semana para determinar si puede ser tenido en cuenta.

Un duelo que puede marcar el rumbo para Colón

El choque ante Los Andes aparece como un partido bisagra. Colón no solo necesita volver a ganar, sino también recuperar terreno en la pelea por el primer lugar, en una tabla cada vez más ajustada.

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Con regresos importantes, pero también con bajas que obligan a rearmar el equipo, el Sabalero se prepara para un desafío de alto voltaje, donde la respuesta futbolística será clave para sostener sus aspiraciones de protagonismo.