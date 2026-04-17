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Detuvieron a un adolescente por intimidación en una escuela: "Es un delito, no una broma"

La vocera del gobierno provincial Virginia Coudannes anticipó este viernes que un chico de 16 años fue aprehendido luego de amenazar con que iba a atacar a estudiantes

17 de abril 2026 · 11:45hs
Detuvieron a un adolescente por intimidación en una escuela: Es un delito, no una broma

La vocera del gobierno provincial Virginia Coudannes informó que un adolescente de 16 años fue aprehendido por la Policía de Investigaciones luego de haber intimidado a sus compañeros de la escuela “Nuestra Señora del Luján” de Pérez, cerca de Rosario, a quienes comunicó que supuestamente iba a atacar.

El dato cobra relevancia después del tiroteo mortal en el colegio de San Cristóbal ocurrido el 30 de marzo, y de que este jueves se llevaran a cabo diez operativos policiales en el departamento Rosario por pintadas amenazantes en baños y paredes de diferentes establecimientos educativos.

Es intimidación. No es una broma, es un delito, tiene consecuencias. Las investigaciones que lleva adelante la PDI tienen sus frutos. Detuvieron a alguien en el departamento Rosario, de 16 años. Después, se hizo un allanamiento con secuestro de material”, comentó la funcionaria santafesina al ser consultada sobre el tema.

Coudannes afirmó que “son diez las provincias preocupadas” por la situación de violencias en las escuelas. “Ayer se abordó en el Consejo Federal de Educación, que contó con la participación de los ministros de todas las provincias. Es generalizada la preocupación, no solo de Santa Fe. Acá, trabajamos con un protocolo con Educación, damos respuesta rápida con el 911 que llega al lugar en cinco, seis minutos, y con un trabajo investigativo”.

Documentación

El pasado miércoles adolescente envió a través de WhatsApp mensajes a compañeros avisando que supuestamente iba a cometer un ataque. En el procedimiento policial en su domicilio se secuestró documentación que es analizada por el Ministerio Público de la Acusación. La calificación legal que posiblemente se le atribuya es el de intimidación pública.

El mismo miércoles fueron entrevistados los compañeros de curso del chico en cuestión y dieron intervención a los distintos organismos provinciales y municipales competentes.

• LEER MÁS: Hubo diez denuncias policiales por amenazas de tiroteos en escuelas de Santa Fe y Santo Tomé

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