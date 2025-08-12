UNO hizo un relevamiento de las promos en los supermercados de Santa Fe

Cómo hacer las compras de manera racional. Cuántas veces ir al súper en la semana, qué marcas convienen, cómo aprovechar las promos

Las compras en el súper pueden ser más beneficiosas con un poco de estrategia

En los tiempos que corren los santafesinos y los argentinos debemos aprender a manejar las compras del súper tomando en cuenta diversos factores, pero en principio el económico. También hay que observar qué productos son más sanos para llevar al hogar. UNO te propone algunos tips para organizar una compra concienzuda y lograr un ahorro.

Primero ver qué hace falta en la casa, y si es posible confeccionar una lista antes de salir a comprar. Por supuesto que previo a esto se debe tener en cuenta que los varios súper de la ciudad tienen determinados días ofertas y promociones, según el banco o las fintech que se posea.

Por eso elegir el día y supermercado adecuado que en su mayoría tienen a su vez descuentos "de la casa" mediante "afiliarse".

Cuando se entra al establecimiento primero en lo posible dirigirse al sector donde hay elementos de limpieza. Aprovechar los envases tipo sachet y mirar muy bien los precios por litro que figuran en los exhibidores.

El próximo lugar es la parte de limpieza personal, donde también se debe mirar los precios ya que a veces un envase que mide el doble vale más caro que si se compran dos más chicos. Por ejemplo, un champú de 500 ml puede ser más caro que comprar dos de 250 ml.

A continuación poner en el carrito los elementos de almacén y usar la misma metodología, fijarse si conviene una promo o buscar otra marca. Prestar especial atención a la cartelería que suele ser engañosa, es usual que un producto salga más caro en una versión de mayor tamaño.

Evitar en lo posible latas y alimentos ultraprocesados

Respecto a los lácteos, los dos súper grandes de la ciudad tienen marcas propias. Pero, al ser de una zona de cuenca lechera hay diversas marcas –mal denominadas segundas– que son muy convenientes respecto a precio y calidad. La carne también se puede adquirir en el súper así como los huevos. Es una buena idea cambiar de tipo de carnes y probar llevar a la mesa cerdo o pescados.

Productos congelados, por ejemplo verduras, muchas veces son apropiados y por ahí conviene su precio respecto de las que están en la verdulería por no ser de estación.

En la verdulería elegir frutas y verduras de estación que con seguridad estarán más baratas y frescas. El súper también ofrece semillas y productos dietéticos con precios accesibles.

En la actualidad, quizás no sea productivo hacer una compra al mes y sí distribuir en las semanas las visitas al súper, ya que a veces pueden bajar algunos precios o se presenta alguna promo especial por determinada fecha. Por supuesto que así como se supone que se va a emplear más tiempo (por lo menos una vez a la semana) sacar el jugo a toda oferta que se ofrezca cada vez, y actualizarse en las billeteras virtuales respectos a estas.

Por último, y en una recomendación por la salud, UNO te propone que adquieras un changuito y hagas las compras, aunque sea una vez al mes, caminando.

Las promos en súper de Santa Fe

Con MODO - pago con QR - Supermercados del interior

Del 6 de junio del 2025 al 29 de agosto del 2025, los días viernes, 25% de reintegro

En los supermercados DAR, Alvear, Kilbel, Raffin

Tope de reintegro por Banco por mes $7.500

App de MODO y App del Banco

*Para tener en cuenta: a) el Supermercado Alvear es uno de los más caros de la ciudad. b) para aprovechar el tope ir cada viernes a cada uno de los súper. c) Para recibir de reintegro $7.500 hay que comprar $30.000. d) Algunos bancos tienen también otros reintegros en distintos días.

Además hay otra promo de MODO llamada Supermercados del país

Con 25% de reintegro

Del 4 de julio del 2025 al 27 de septiembre del 2025, viernes y sábados

Tope de reintegro por Banco por mes $10.000

En Supermercado Vital Ruta 11 Km N.º 477 (es mayorista pero también minorista)

Con Billetera Santa Fe

La billetera virtual de Santa Fe tiene promos en la ciudad, principalmente en los supermercados en los barrios hacia el norte, pero también en Kilbel, Cadena Dar y El Túnel. Sus reintegros son de entre 10 y 20% y si es del Banco de Santa Fe de 30% en determinados días.

Con Mercado Pago

Supermercado Kilbel, lunes y martes, tope de descuento $6.000, monto mínimo de compra $25.000, única compra mensual

Supermercado Alvear, los días martes, tope de descuento $6.000, compra mínima $20.000

Chango Más, los días martes, 15% descuento sin tope, hasta el 31 de agosto

Con Ualá