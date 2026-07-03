Concesionarán rutas nacionales: cuáles son los corredores que atraviesan Santa Fe y pasarán a manos privadas

Diecinueve empresas superaron la evaluación técnica y continúan en la licitación para operar más de 3.900 kilómetros de caminos nacionales, incluidos importantes corredores santafesinos.

Licitación de rutas: 19 empresas avanzan en la concesión de 3.900 km de caminos nacionales, incluyendo tramos en Santa Fe.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de concesión privada de rutas nacionales al avanzar con la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones (RFC), un plan que contempla la explotación, administración y mantenimiento de más de 3.900 kilómetros de corredores viales en distintas regiones del país.

En el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional, 19 de las 20 empresas que se habían presentado superaron la evaluación técnica y quedaron habilitadas para participar de la próxima instancia, en la que se abrirán las ofertas económicas. Allí se definirá, entre otros aspectos, el valor de las tarifas de peaje que propone cada oferente.

Los corredores que atraviesan la provincia

Dentro de esta etapa se encuentran varios de los principales corredores nacionales que atraviesan Santa Fe y que conectan a la provincia con distintos puntos del país.

Las rutas incluidas son:

Ruta Nacional 9: Autopista Rosario–Córdoba.

Autopista Rosario–Córdoba. Ruta Nacional 19: Autovía Santo Tomé–San Francisco.

Autovía Santo Tomé–San Francisco. Ruta Nacional 34: en los tramos Rosario–Angélica y Angélica–La Banda (Santiago del Estero).

en los tramos Rosario–Angélica y Angélica–La Banda (Santiago del Estero). Ruta Nacional 11: desde Nelson hasta Resistencia, en la provincia del Chaco.

Estos corredores forman parte de los tramos Centro, Centro-Norte, Litoral, Chaco-Santa Fe y otras regiones contempladas en la nueva etapa de concesiones.

LEER MÁS: La Provincia respondió a Vialidad Nacional y defendió el funcionamiento de radares en rutas nacionales de Santa Fe

Cómo será el nuevo esquema

Según informó Vialidad Nacional, el organismo será el encargado de controlar el cumplimiento de los contratos mediante un sistema de supervisión basado en resultados, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de transitabilidad, seguridad vial y niveles adecuados de servicio.

El nuevo modelo prevé que las concesiones funcionen sin subsidios del Estado nacional, trasladando a las empresas privadas la responsabilidad por el mantenimiento y operación de los corredores.

Próximo paso: la oferta económica

Concluida la evaluación técnica, el proceso ingresará ahora en una etapa clave: la apertura de las ofertas económicas.

En esa instancia se conocerán las propuestas de cada empresa para operar los distintos corredores, incluyendo las tarifas de peaje previstas para cada tramo.

Desde Vialidad Nacional indicaron que toda la documentación vinculada al proceso licitatorio permanece disponible en el sitio oficial del organismo para consulta pública, con el objetivo de garantizar la transparencia del procedimiento.