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Se acercan las vacaciones de invierno: cuándo empiezan en Santa Fe y en las demás provincias

Las vacaciones de dos semanas aplicará para todos los niveles y modalidades educativas. En Santa Fe la fecha coincidirá con Córdoba, Entre Ríos y Mendoza

28 de mayo 2026 · 08:07hs
Se acercan las vacaciones de invierno: cuándo empiezan en Santa Fe y en las demás provincias

Se acercan las vacaciones de invierno: cuándo empiezan en Santa Fe y en las demás provincias

Ya falta poco para las vacaciones de invierno en las escuelas. En la provincia de Santa Fe, se extenderán desde el lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio de 2026 y abarcará a todos los niveles educativos de la jurisdicción.

El calendario escolar 2026, difundido por el Ministerio de Capital Humano, organiza el receso en tres grandes grupos de fechas:

Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos.

Del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

Es importante tener en cuenta que estas fechas no incluyen los fines de semana previos o posteriores, por lo que el último día de clases o el regreso a las aulas puede variar levemente según el calendario de cada escuela.

Vacaciones de invierno 2026, provincia por provincia

A continuación, el detalle completo del receso invernal en cada jurisdicción:

  • Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
  • CABA: del 20 al 31 de julio
  • Catamarca: del 13 al 24 de julio
  • Chaco: del 20 al 31 de julio
  • Chubut: del 13 al 24 de julio
  • Córdoba: del 6 al 17 de julio
  • Corrientes: del 13 al 24 de julio
  • Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
  • Formosa: del 13 al 24 de julio
  • Jujuy: del 13 al 24 de julio
  • La Pampa: del 13 al 24 de julio
  • La Rioja: del 13 al 24 de julio
  • Mendoza: del 6 al 17 de julio
  • Misiones: del 13 al 24 de julio
  • Neuquén: del 13 al 24 de julio
  • Río Negro: del 13 al 24 de julio
  • Salta: del 13 al 24 de julio
  • San Juan: del 6 al 17 de julio
  • San Luis: del 6 al 17 de julio
  • Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
  • Santa Fe: del 6 al 17 de julio
  • Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: del 13 al 24 de julio
  • Tucumán: del 13 al 24 de julio

Cuándo terminan las clases 2026 en Santa Fe

Para quienes buscan planificar el cierre del año, el cronograma oficial también define cuándo terminan las clases 2026 en Santa Fe. El último día del ciclo lectivo en las aulas santafesinas será el viernes 18 de diciembre de 2026.

vacaciones invierno Santa Fe escuelas
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