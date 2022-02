"Ahora se está recuperando algo, empezó a haber un poco de rúcula, achicoria, algo de lechuga crespa que es lo que más abunda acá. La mantecosa y la repollada vienen de afuera por eso tiene costo alto y sobre todo por el tema de temperatura", agregó. Y recomendó que se consuman frutas y verduras de estación.

Además dijo que la sandía se está terminando, "este año no llovió casi nada entonces no se hizo en la cantidad que habitualmente se hace". En relación al tomate, detalló: "Este jueves el tomate pegó un piquecito para abajo, no tanto, pero bueno, por lo menos está descendiendo el precio. Llegó a valer casi 4.000 pesos un cajón de tomate y ayer se encontraba en 2.500 o 2.600 un tomate de buena calidad".

"En la época de las fiestas uno venía con 1.200 pesos y se llevaba media verdulería prácticamente, y hoy los montos están casi el doble. Lo que empezó a hacer la gente es cambiar el estilo de compra, busca más la calidad que la cantidad. Si ante llevaban dos kilos de naranja ahora eligen uno o tres naranjas", relató el verdulero.

En relación al huevo, que es el producto que más se encareció en el último tiempo, el comerciante contó: "Tiene que ver con una gran cantidad de animales que se murieron por el calor, fue tremendo para las gallinas ponedoras. Además el maíz y el trigo hoy tienen un alto costo que es con lo que se hace el alimento para los animales. También se sabe que la época del año es complicada porque es cuando cambian el plumaje. Hoy una docena vale entre 200 y 250 pesos. Se duplicó el valor".