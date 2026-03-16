Uno Santa Fe | Santa Fe | choque

Violento choque entre un auto y una moto dejó a dos jóvenes en estado crítico en el hospital Cullen

Ocurrió este lunes a las 14.35 en la esquina de San Lorenzo y Agustín Delgado, en barrio Ciudadela. Dos jóvenes que circulaban en moto colisionaron con un auto Honda negro. Ambos fueron trasladados al hospital Cullen con heridas gravísimas.

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de marzo 2026 · 16:40hs
Violento choque entre un auto y una moto dejó a dos jóvenes en estado crítico en el hospital Cullen

Violento choque entre un auto y una moto dejó a dos jóvenes en estado crítico en el hospital Cullen

Esta tarde de lunes, minutos antes de las 14.35, se produjo un violento choque en la esquina de San Lorenzo y Agustín Delgado, en barrio Ciudadaela de la ciudad de Santa Fe.

Por causas que son materia de investigación, dos jóvenes que viajaban en una motocicleta colisionaron con el conductor de un auto Honda negro.

Como consecuencia del fuerte impacto, los dos motociclistas cayeron pesadamente sobre el pavimento y quedaron gravemente heridos.

Ambos fueron trasladados de urgencia en ambulancias al hospital Cullen, donde pelean entre la vida y la muerte. El conductor del automóvil fue identificado por los policías que intervinieron en el procedimiento.

Denuncia y asistencia

Tras el violento impacto, los jóvenes de 18 y 15 años quedaron tendidos sobre la calzada. El estruendo del choque alertó a los vecinos de la zona, quienes al salir de sus viviendas y observar la escena llamaron a la central de emergencias 911 y solicitaron la presencia policial y de médicos del SIES 107.

Traslado al hospital Cullen

Minutos después arribaron oficiales policiales y dos ambulancias del sistema de emergencias, cuyos médicos asistieron a los heridos en el lugar y luego los trasladaron al hospital Cullen.

En el nosocomio público, los pacientes fueron recibidos por médicos de Emergentología en el shockroom para casos críticos. Allí constataron que J. D. C., de 18 años, presentaba múltiples lesiones faciales y golpes en hígado y riñón, por lo que fue derivado al área de hemodinamia con estado extremadamente crítico.

El otro joven, de 15 años y que sería hermano del primero, sufrió fractura de fémur derecho y un hematoma encefálico grave, con pronóstico reservado, por lo que fue trasladado a la unidad de terapia intensiva.

Durante el traslado, las ambulancias fueron escoltadas por una camioneta de la Policía de Acción Táctica (PAT) que abrió paso en el tránsito hasta llegar al hospital.

Testigos e imágenes

Los policías que lideraron el procedimiento buscaron testigos entre vecinos de barrio Ciudadela y también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona que podrían aportar imágenes del momento en que se produjo la colisión.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio aviso al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó un informe actualizado sobre el estado de salud de ambos jóvenes, además de la identificación del conductor del auto, la ubicación de testigos y el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

También se dispusieron peritajes criminalísticos para establecer con precisión cómo se produjo el violento siniestro vial.

choque moto auto
Noticias relacionadas
Operativo récord: la Municipalidad recolectó más de 2.200 kilos de residuos tras el finde deportivo.

Operativo récord: la Municipalidad recolectó más de 2.200 kilos de residuos tras el finde deportivo

Reforma laboral: otro fallo judicial declaró inconstitucional el artículo sobre indemnizaciones

Reforma laboral: otro fallo judicial declaró inconstitucional el artículo sobre indemnizaciones

El 46 % de las aprehensiones e identificaciones se originan en llamados al 911

El 46 % de las aprehensiones e identificaciones se originan en llamados al 911

el gobierno explico la recomposicion salarial docente y mostro el impacto de los aumentos en los recibos

El Gobierno explicó la recomposición salarial docente y mostró el impacto de los aumentos en los recibos

Lo último

Huracán empató sin goles ante Aldosivi y complicó su lugar en playoffs

Huracán empató sin goles ante Aldosivi y complicó su lugar en playoffs

Operativo récord: la Municipalidad recolectó más de 2.200 kilos de residuos tras el finde deportivo

Operativo récord: la Municipalidad recolectó más de 2.200 kilos de residuos tras el finde deportivo

Colón dominó con claridad y las estadísticas lo muestran: superioridad en tiros, posesión y ataques

Colón dominó con claridad y las estadísticas lo muestran: superioridad en tiros, posesión y ataques

Último Momento
Huracán empató sin goles ante Aldosivi y complicó su lugar en playoffs

Huracán empató sin goles ante Aldosivi y complicó su lugar en playoffs

Operativo récord: la Municipalidad recolectó más de 2.200 kilos de residuos tras el finde deportivo

Operativo récord: la Municipalidad recolectó más de 2.200 kilos de residuos tras el finde deportivo

Colón dominó con claridad y las estadísticas lo muestran: superioridad en tiros, posesión y ataques

Colón dominó con claridad y las estadísticas lo muestran: superioridad en tiros, posesión y ataques

Riquelme sigue al plantel desde el vestuario y motiva a Boca tras empate ante Unión

Riquelme sigue al plantel desde el vestuario y motiva a Boca tras empate ante Unión

Brasil sin Neymar y con nueve delanteros: Ancelotti define la Verdeamarela para amistosos

Brasil sin Neymar y con nueve delanteros: Ancelotti define la Verdeamarela para amistosos

Ovación
Otra vez perjudicado: ¿hay una mano negra de los arbitrajes contra Unión?

Otra vez perjudicado: ¿hay una "mano negra" de los arbitrajes contra Unión?

Huracán empató sin goles ante Aldosivi y complicó su lugar en playoffs

Huracán empató sin goles ante Aldosivi y complicó su lugar en playoffs

Brasil sin Neymar y con nueve delanteros: Ancelotti define la Verdeamarela para amistosos

Brasil sin Neymar y con nueve delanteros: Ancelotti define la Verdeamarela para amistosos

Operativos de seguridad en el TC 2000 y River: tres prófugos capturados y 42 trapitos demorados

Operativos de seguridad en el TC 2000 y River: tres prófugos capturados y 42 "trapitos" demorados

Riquelme sigue al plantel desde el vestuario y motiva a Boca tras empate ante Unión

Riquelme sigue al plantel desde el vestuario y motiva a Boca tras empate ante Unión

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"