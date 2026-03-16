Ocurrió este lunes a las 14.35 en la esquina de San Lorenzo y Agustín Delgado, en barrio Ciudadela. Dos jóvenes que circulaban en moto colisionaron con un auto Honda negro. Ambos fueron trasladados al hospital Cullen con heridas gravísimas.

Violento choque entre un auto y una moto dejó a dos jóvenes en estado crítico en el hospital Cullen

Esta tarde de lunes, minutos antes de las 14.35, se produjo un violento choque en la esquina de San Lorenzo y Agustín Delgado, en barrio Ciudadaela de la ciudad de Santa Fe.

Por causas que son materia de investigación, dos jóvenes que viajaban en una motocicleta colisionaron con el conductor de un auto Honda negro .

Como consecuencia del fuerte impacto, los dos motociclistas cayeron pesadamente sobre el pavimento y quedaron gravemente heridos.

Ambos fueron trasladados de urgencia en ambulancias al hospital Cullen, donde pelean entre la vida y la muerte. El conductor del automóvil fue identificado por los policías que intervinieron en el procedimiento.

Denuncia y asistencia

Tras el violento impacto, los jóvenes de 18 y 15 años quedaron tendidos sobre la calzada. El estruendo del choque alertó a los vecinos de la zona, quienes al salir de sus viviendas y observar la escena llamaron a la central de emergencias 911 y solicitaron la presencia policial y de médicos del SIES 107.

Traslado al hospital Cullen

Minutos después arribaron oficiales policiales y dos ambulancias del sistema de emergencias, cuyos médicos asistieron a los heridos en el lugar y luego los trasladaron al hospital Cullen.

En el nosocomio público, los pacientes fueron recibidos por médicos de Emergentología en el shockroom para casos críticos. Allí constataron que J. D. C., de 18 años, presentaba múltiples lesiones faciales y golpes en hígado y riñón, por lo que fue derivado al área de hemodinamia con estado extremadamente crítico.

El otro joven, de 15 años y que sería hermano del primero, sufrió fractura de fémur derecho y un hematoma encefálico grave, con pronóstico reservado, por lo que fue trasladado a la unidad de terapia intensiva.

Durante el traslado, las ambulancias fueron escoltadas por una camioneta de la Policía de Acción Táctica (PAT) que abrió paso en el tránsito hasta llegar al hospital.

Testigos e imágenes

Los policías que lideraron el procedimiento buscaron testigos entre vecinos de barrio Ciudadela y también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona que podrían aportar imágenes del momento en que se produjo la colisión.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio aviso al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó un informe actualizado sobre el estado de salud de ambos jóvenes, además de la identificación del conductor del auto, la ubicación de testigos y el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

También se dispusieron peritajes criminalísticos para establecer con precisión cómo se produjo el violento siniestro vial.