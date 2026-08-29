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Con 80 donantes en lo que va del año, Santa Fe afianza su compromiso con la procuración de órganos

Santa Fe se consolida como la segunda jurisdicción del país en la materia, aportando donantes a uno de cada siete trasplantes a nivel nacional

29 de agosto 2026 · 11:46hs
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Con 80 donantes en lo que va del año

Con 80 donantes en lo que va del año, Santa Fe afianza su compromiso con la procuración de órganos

Con un total de 80 procesos de donación concretados en lo que va de 2026, la Provincia de Santa Fe conmemora el Día Nacional de la Persona Donante de Órganos, establecido por la Ley Nacional N° 27.575 para cada 29 de agosto.

La efeméride rinde homenaje al legado de Antonella Trivisonno, donante en la ciudad de Rosario en 1999, y resalta la figura de todos los donantes como el pilar fundamental de un sistema de salud comprometido con la procuración para transformar el dolor en esperanza para cientos de pacientes.

Uno de cada siete trasplantes en Argentina se concretó con órganos procurados en efectores de Santa Fe

Según las estadísticas oficiales del Incucai, sobre un total de 664 operativos realizados en todo el país en lo que va del año, 80 tuvieron lugar en territorio santafesino. A partir de estos procedimientos, 216 personas que integraban la lista de espera accedieron a un trasplante sobre un total de 1.455 a nivel nacional, lo que significa que uno de cada siete trasplantes realizados en Argentina se concretó con órganos procurados en efectores de Santa Fe. Con estos indicadores, la provincia se posiciona por segundo año consecutivo como la segunda jurisdicción del país en la materia, proyectando registros con impacto histórico hacia el cierre del año.

Los procedimientos realizados en nuestra provincia permitieron que 216 personas que integraban la lista de espera accedieran a un trasplante sobre un total de 1.455 a nivel nacional, con un modelo que prioriza el acompañamiento y la contención a las familias donantes.

El proceso número 80 se concretó en las últimas horas en el Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, tras un fin de semana donde se desarrollaron operativos simultáneos en el HECA y en el Sanatorio Italiano Sur, en Rosario, que posibilitaron siete trasplantes; seguidos a las 48 horas por un nuevo operativo en el Hospital Provincial del Centenario que permitió otros cuatro.

LEER MÁS: El Sistema Nacional de Sangre se modernizó: Santa Fe es referencia en seguridad transfusional

Compromiso institucional y abordaje humano

La directora del Cudaio, Cecilia Andrada, remarcó que estos resultados responden a los lineamientos impulsados por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, centrados en fortalecer el trabajo en equipo, la cercanía territorial y un profundo sentido humanista en cada intervención sanitaria.

“Estos avances en procuración no son frutos del azar; existe un esfuerzo diario de todas las áreas de nuestra institución para que cada caso con potencial de donación se transforme en un donante real. Ese trabajo incluye el monitoreo permanente de efectores públicos y privados en todo el territorio provincial, capacitando a su personal y estimulando el compromiso. Así es como llegamos a que 23 establecimientos entre públicos y privados generaran al menos una donación”, destacó Andrada.

La funcionaria enfatizó además que la procuración de órganos trasciende la instancia técnica del quirófano. En ese sentido, el organismo cuenta con un equipo especializado en salud mental abocado al acompañamiento integral durante el duelo, brindando contención profesional que se extiende en el tiempo según las necesidades individuales de cada familia. Este dispositivo de contención se activa y sostiene incluso en aquellas situaciones donde, por razones médicas o de compatibilidad, los procesos de donación no llegan a efectivizarse.

Asimismo, las instancias formativas destinadas a las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) integran dimensiones de empatía y cuidado colectivo. En esa línea, se destacan iniciativas como la “guardia de honor” implementada por el personal de enfermería de la UTI del Hospital Regional Dr. Jaime Ferré, en Rafaela, una práctica de respeto institucional que consiste en escoltar al donante desde su salida de la sala de cuidados críticos hasta el ingreso a quirófano.

Educación y memoria en las escuelas

En paralelo al trabajo hospitalario, el Gobierno Provincial impulsa estrategias de sensibilización comunitaria y proyectos interministeriales como “Retratos de Vida”, una propuesta articulada entre Salud y Educación para homenajear a donantes pediátricos mediante la colocación de sus retratos en las escuelas primarias donde cursaron sus estudios.

La iniciativa, que continuará en las próximas semanas, fue presentada en la sede de Gobernación en Rosario, donde se formalizó la entrega de retratos de Natalia Andino, Juan Maldonado, Renata Raciatti, Angelina Rodríguez, Antonella Trivisonno, Constantino Contrera, Bruno Lingua y Lila Martínez a directivos y representantes de la Escuela Jesús de Nazaret, Colegio Arrayanes, Escuela N.º 1.376 San Antonio, Escuela N.º 615 República del Perú y Colegio Maristas (Rosario); Escuela Provincia de Entre Ríos (Pavón Arriba); Colegio Cayetano Errico (Capitán Bermúdez); y la Escuela N.º 1.061 José Ingenieros (Funes).

Santa Fe Órganos donante Trasplantes Incucai
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