Santella y la cuarentena: "Tres semanas son necesarias antes de empezar a jugar"

La cuarentena en Argentina abrió, a nivel deportivo, un interesante abanico de tareas en varias disciplinas, siempre en pos de ser ingeniosos para no perder ritmo y continuar con los entrenamientos.

El fútbol no escapa a las generales de la ley y en esta dirección, las tareas de los preparadores físicos cumplen un rol diferente, intentando nutrir diariamente a los jugadores del material que les permita continuar en movimiento.

Pablo Santella, PF de Colón, charló con La Central Deportiva (Cadena 3 Santa Fe) para analizar el presente especial, al apuntar inicialmente que "lo venimos hablando, esto marcará un antes y después. Va a traer muchas cosas nuevas para mejorar, especialmente con entrenamiento individualizado que se hace, alguno va a un gimnasio, otro tiene un personal trainer, todo esto va a ser productivo para encontrar mejorar y funcionamiento personalizado con el club".

dominguez.jpg Domínguez, Santella y el resto del cuerpo técnico pasa la cuarentena en Santa Fe. Gentileza Juanchi Molina (Sol 91.5)

Más adelante, acotó que la cuarentena "nos trajo muchas dificultades, desventaja para nosotros que no teníamos el conocimiento necesario con los jugadores, más allá de que conocía a muchos, a otros no, en tres días no los podes conocer. Hay que tratar de resolver situaciones y con interacción permanente de manera virtual".

Respecto a la modalidad que está utilizando, Santella dijo que "me acuerdo que mi papá en Italia me decía cuando fue a trabajar a Roma que era difícil por el idioma, la comunicación con el jugador es vital, esto es el día a día, como se levantó el jugador, como varía su estado de ánimo, todo eso no está".

Para luego, acotar: "No hay elementos ni espacio físico para muchos, me cuesta decirles y exigirles, corregir para que hagan mejor las cosas, depende de la autoreferencia de ellos, en esto los jugadores grandes saben lo que tienen que hacer para sentirse bien. Un defensor no entrena igual que un volante. Hay un jugador para citar un caso que está corriendo en un balcón".

Los tiempos para conocer cuándo volverá a jugarse al fútbol en Argentina son una incógnita y mucho depende de la evolución del Covid-19 en todo el país. Cuando debió dar una opinión al respecto, el PF rojinegro expresó: "Depende mucho el parate, si parás un mes o tres no es lo mismo. Dentro de lo que se está hablando, tres semanas son necesarias antes de empezar a jugar. Nadie está haciendo fútbol, reducido. Hacen fuerza, resistencia, velocidad los que tienen más espacio. Ejercicios analíticos, las tres semanas son para trabajar con los técnicos con los que están a cargo de los planteles".

Hay un dato puntual clave como es el cuidado del futbolista, por eso no dudó en afirmar que "la alimentación es clave, los jugadores que tienen a engordar o problemáticas con el peso, todo este parate si no se cuidan los perjudica, los flacos con actividad física les despierta el apetito, por eso cuando entrenan bien los flacos, como Conti, comen bien".

Al momento de brindar algunos detalles sobre la preparación de Brian Fernández, quien se encuentra en el mismo predio que el cuerpo técnico, Santella dijo que "sigue su metodología de trabajo y valoro mucho la situación de cómo está trabajando. Es grandioso estar con una persona que le está poniendo el pecho y haciendo las cosas muy fáciles. A diferencia de sus compañeros tiene elementos y espacio, aunque él pide trabajar igual con los compañeros. Se filma y manda los videos para que le demos la devolución".

En la parte final, admitió que "me sumo a la línea oficial del presidente, los ciudadanos están más allá del deporte y la salud es lo prioritario. No quiero que exploten los hospitales, que estén mal familiares y amigos, esta situación se resuelve por cuarentena".