"Messi y Ronaldo bajaron sus sueldos pero no viven solo de eso"

La mayoría de los dirigentes del fútbol argentino realizaron una reunión por videoconferencia para diseñar un plan de recorte salarial de los jugadores. Sin embargo, los futbolistas en su gran mayoría se mostraron reticentes a dicha posibilidad y quien por el lado de Colón levantó la voz fue el capitán Luis Miguel Rodríguez, diferenciando sus situaciones a las de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre otras de las figuras europeas, que fueron los precursores a nivel mundial.

La iniciativa, que no contó con la participación de Boca y River, la promovieron distintos directivos preocupados por la economía de sus instituciones frente al freno de los campeonatos, debido a la pandemia de COVID-19 (coronavirus).

Pulga Rodríguez, en el diálogo que mantuvo con Radio Gol (FM 96.7), más allá de referirse a lo deportivo, en cuanto a su bajón futbolístico y del equipo, del cual pudo salir con la llegada de Eduardo Domínguez, también se metió de lleno en esta problemática que divide no solo a jugadores y clubes, sino que también lo hace entre los mismos futbolistas.

Cuando se lo consultó sobre cuál era su postura, sobre una situación que comenzó a gestarse en las principales ligas del mundo, destacó: "Estamos hablando sobre esa situación, salió a hablar el Turco Marchi, vi que Messi, que Ronaldo y otros jugadores de elite donaron parte de su sueldo, pero son jugadores que tiene para gastar ellos, su familia, sus nietos. No viven solo del sueldo, sino que cobran más de sponsors que por sus contratos".

Y agregó: "Si le decís acá a un jugador de Aldosivi que done el 50% de su sueldo, que a lo mejor se compró su primer departamento en dólares, que pasó de 40 a 80 pesos en pocos meses a ver qué te va a decir. No somos parte de este lío, no estamos de vacaciones, son cuestiones que seguramente Agremiados lo charlará con los clubes para ver si habrá una rebaja, si hay de todos los lados habrá que adecuarse a lo que diga el gremio y todos los clubes, no vamos a ser los únicos que estemos afuera. Fue como cuando se paró el fútbol, que todos estuvimos de acuerdo. Ojalá que pase esto lo más rápido posible, hoy lo importante es que uno y la familia están bien de salud".

Luego reveló su lado solidario y lo relacionó con lo que ocurre en Tucumán, e indicó: "En Simoca los concejales donaron el 100% de su sueldo, conozco a cinco concejales que ahora me pidieron que los ayude porque no tenían para darle de comer a sus hijos. Hay muchas personas que puedan donar y hacer aportes, yo cuando puedo lo hago con la gente de Simoca, pero a la plata de uno la tiene que decidir uno. Ahora estoy pensando qué le falta al hospital de Simoca para ver en qué puedo ayudar a la gente de mi pueblo que me vio crecer y me ven en lo que soy hoy".

Y continuó con la situación del pueblo tucumano: "El 80% de las familias cobran 10.000 pesos por mes, decime cómo hacen para vivir, comer, pagar impuestos y mandar sus hijos al colegio. No estoy metido en ningún cargo, soy un jugador de fútbol nada más. Hablo de mi pueblo porque es lo que veo y lo que a uno le pasa cerca. Es lo que uno ve y trata de ayudar, yo con mi plata hago eso, cuando puedo colaboro, en la medida que puedo. Ya que cuando uno se retira del fútbol tiene pocos amigos, ve que perdió su juventud, no tiene tiempo para estudiar, pero el tiempo del fútbol pasa, y los amigos del tiempo de gloria se acaban, uno queda solo. Si no pudiste hacer plata en su momento tenés que buscar un laburo de ocho horas para seguir tu vida. Dejás el fútbol a los 37 años y estás a la mitad de tu vida".