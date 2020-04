Zuqui: "Creo que se deberían respetar los sueldos, aunque hay que ser flexibles"

El aislamiento obligatorio genera una rutina distinta en la mayoría de la gente y en ese aspectos los futbolistas modificaron totalmente su rutina de trabajo, ya que dejaron de entrenar juntos para hacerlo de manera individual y en sus domicilios. Está claro que se trata de un paliativo para al menos mantener el aspecto físico con las rutinas de trabajo que les envían los preparadores físicos.

Fernando Zuqui eligió quedarse en Santa Fe junto a su esposa e hijo para llevar adelante la cuarentena y en consecuencia trabaja en doble turno siguiendo al pie de la letra la rutina que le acerca el preparador físico Pablo Santella. En un alto de su entrenamiento, el volante sabalero dialogó con UNO Santa Fe y allí contó detalles de su tarea diaria, habló de su situación personal, como así también del tema de la reducción de los salarios, algo que se debate por estos días.

"En casa respetando la cuarentena, trabajando y haciendo los ejercicios que nos manda el preparador físico del club, todos los días nos manda los planes de entrenamiento que debemos realizar tanto a la mañana como por la tarde. Yo en mi casa tengo un espacio amplio y grande en el patio, en el cual puedo realizar diferentes ejercicios como por ejemplo ejercicios intermitentes, fuerza de piernas, subida al cajón, velocidad, saltos. Todas esas actividades las puedo llevar a cabo tranquilamente, dependiendo del plan de entrenamiento y los ejercicios que nos mandan día a día", detalló el mediocampista en el inicio de la charla.

Respecto al parate del fútbol en un momento clave después de obtener un triunfo opinó: "Veníamos de una racha negativa en la cual no podíamos ganar y mucho más en condición de visitante, que hacía muchísimo tiempo que no se ganaba. El parate vino en un momento que a nivel salud era fundamental que no se siga jugando, yo estaba de acuerdo con que no continuara el fútbol, ya que la salud es prioridad y en la parte futbolística que queda en segundo plano. Se puede decir que ganamos en una cancha difícil como lo es la de Rosario Central y pudimos obtener una victoria importante que nos da tranquilidad para seguir trabajando en su casa y pensar en la reanudación de la Copa de La Superliga y esperar lo que suceda".

El 30 de junio vence el contrato de Zuqui con Colón ya que llegó a principios del 2019 y firmó un vínculo por un año y medio. Su pase pertenece a Estudiantes y la opción de compra es de 2.000.000 dólares, por lo cual la única chance de que continúe en el Sabalero es si la dirigencia del Pincha negocia otro préstamo.

No obstante se maneja la posibilidad de que aquellos contratos que vencen el 30 de junio se renueven automáticamente hasta el 31 de diciembre por la si la competencia se reanuda más tarde. Sobre este punto Zuqui manifestó: "Tengo contrato con Colón hasta el 30 de junio y de ahí se verá cual es mi futuro. Si bien escuché esta posibilidad de extender los contratos, es algo que no es oficial y uno está atento y expectante a ver que es lo que sucede. La verdad es que estoy contento y feliz en Colón, mi familia también lo está, pero hoy priorizamos la salud y después se verá la cuestión futbolística".

Por último opinó sobre la alternativa que manejan los dirigentes de reducir los salarios de los jugadores "Estoy al tanto de la posibilidad que se maneja en el fútbol argentino y en el fútbol mundial sobre reducir el sueldo de los jugadores. Yo igual pienso que no estamos de vacaciones, nosotros todos los días hacemos el plan de entrenamiento que nos dan. Yo entreno todos los días mañana y tarde, de todos modos somos empleados del club y será el club que el tome una decisión. Yo creo que se tendrían que respetar los sueldos, porque hay muchos jugadores que necesitan cobrar ya que tienen primeros contratos, pero es decisión del club", opinó.

Para luego finalizar "Nosotros no podemos tomar ninguna decisión, sino acatar lo que defina la dirigencia, Está claro que debemos ser flexibles y ver las distintas posibilidades que existen cuando se reanude el fútbol. Buscar entre todos una solución y que sea lo mejor para todos".