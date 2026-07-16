Sauce Viejo: un hombre amenazó de muerte a su madre, golpeó a su hermana y quedó en prisión preventiva

El hombre fue imputado por delitos cometidos en un contexto de violencia de género contra su madre y su hermana. La Justicia hizo lugar al pedido de la fiscal Rosana Peresín y ordenó que permanezca detenido mientras avanza la investigación.

Hombre imputado: Quedó en prisión preventiva por violencia de género contra su madre y hermana en Sauce Viejo.

Un hombre identificado con las iniciales G.A.T. quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por hechos de violencia de género ocurridos en Sauce Viejo, donde las víctimas son su madre y su hermana.

La medida fue dispuesta por el juez Martín Torres durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, luego de un pedido formulado por la fiscal Rosana Peresín, quien está a cargo de la investigación penal.

Desde el Ministerio Público de la Acusación señalaron que la prisión preventiva fue solicitada debido a la necesidad de resguardar el avance de la causa y garantizar la integridad de las víctimas. La Defensa se opuso al planteo, pero el magistrado resolvió hacer lugar al requerimiento fiscal.

Las amenazas y la agresión a su hermana

Según explicó la fiscal Peresín, los hechos investigados ocurrieron el lunes 6 de julio en una vivienda ubicada sobre calle Margarita al 4200, donde reside la madre del imputado.

La funcionaria detalló que alrededor de las 11, el hombre se presentó en el domicilio y mantuvo una discusión con su madre, durante la cual la amenazó de muerte. Además, habría provocado daños en una reja de la habitación de la mujer, al arrancar uno de sus barrotes con fines intimidatorios.

Horas más tarde, cerca de las 19, el acusado regresó al inmueble, donde se encontraban su madre y su hermana. En ese momento, según la investigación, tomó un palo del lugar y las amenazó con prender fuego la vivienda y matarlas.

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Posteriormente, habría agredido físicamente a su hermana, provocándole lesiones en la cabeza, la nuca y el antebrazo derecho.

La fiscal agregó que, al advertir que su madre intentaba comunicarse con la Policía, el hombre le quitó el teléfono celular y lo arrojó contra un árbol, destruyéndolo.

Investigación en contexto de violencia de género

Peresín sostuvo que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género, al considerar que el acusado ejerció una relación de poder sobre las víctimas por el hecho de ser mujeres, afectando su integridad física, seguridad y dignidad.

“Actuó con el fin de atemorizar, amedrentar e impedir el libre desarrollo de los actos de las víctimas”, explicó la representante del MPA durante la audiencia.

Los delitos imputados

El hombre quedó imputado como autor de los delitos de daño simple (en dos hechos), amenazas simples, amenazas calificadas y lesiones leves dolosas, todos cometidos en un contexto de violencia de género.

La investigación continuará mientras el imputado permanece detenido con prisión preventiva.