La víctima fue atacada a balazos desde una motocicleta en movimiento. Fue trasladada al Hospital Iturraspe, donde debió ser sometida a una cirugía de urgencia y permanece con asistencia mecánica respiratoria. Policías de Orden Público y de Cuerpos trabajaron con testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia.

Balearon a un hombre en el norte de la ciudad y su estado es crítico: la Policía busca a los motociclistas que perpetraron el ataque

Este domingo, minutos antes de las 15 y por causas que son materia de investigación, un hombre fue víctima de un ataque con arma de fuego en inmediaciones de Azcuénaga al 2300 , en el norte de la ciudad de Santa Fe.

La víctima fue identificada como Alejandro David Fernández, de 35 años , quien posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe. Fue recibido por los médicos del servicio de Emergencias, sometido a una cirugía de urgencia y quedó internado en observación en estado crítico.

Denuncia

Tras llamados de vecinos a los operadores de turno de la Central de Emergencias 911, oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe (PSF) llegaron al lugar y encontraron a la víctima con una herida de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el ataque habría sido perpetrado por personas que se trasladaban en una motocicleta. La víctima y las personas que lo acompañaban en ese momento —su hermano y su cuñada— manifestaron que desconocen por completo a los agresores, a quienes describieron por su contextura física y su vestimenta.

Baleado

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe. Allí, los médicos constataron que presentaba un impacto de bala en el tórax, a la altura del espacio intercostal derecho, con orificio de entrada y sin salida.

Debido a la gravedad de la lesión, fue intervenido quirúrgicamente de urgencia. Finalizada la operación, quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico, con asistencia mecánica respiratoria.

Investigación

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos integrantes comunicaron el hecho al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó las primeras diligencias para esclarecer el ataque e identificar a los autores, entre ellas la identificación de testigos, el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.