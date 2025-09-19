Se agudiza la tensión cambiaria: el dólar oficial supera la barrera de los $1.500 en el Banco Nación

En el mercado mayorista, el tipo de cambio opera a $1.475, un aumento mensual de 9,8%, muy cerca del techo de la banda cambiaria, que se ubica en $1.475,3.

En la última rueda de la semana, el dólar oficial registró este viernes un incremento de $20, colocándose a $1.515 en las pantallas del Banco Nación , marcando un nuevo máximo nominal.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio opera a $1.475, un aumento mensual de 9,8%, muy cerca del techo de la banda cambiaria, que se ubica en $1.475,3.

Política cambiaria

Ayer, frente a la presión sobre el dólar, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender la política cambiaria. En declaraciones al canal de streaming Carajo, aseguró: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda" y enfatizó que no se modificará el esquema de bandas.

Además, destacó que el Banco Central está “muy bien capitalizado” y que hay “suficientes dólares para todos”. "A los que por ahí se les ocurre por qué no flota y usan los dólares para recomprar deuda, nada de eso estaba previsto en el programa", agregó.

La fuerte intervención del Banco Central (BCRA) y la suba de los tipos de cambio paralelos reflejan un clima de incertidumbre en el mercado cambiario. Incluso el dólar cripto se sumó a la tendencia alcista, cotizando a $1.534,39, lo que evidencia que la presión se extiende a todos los segmentos del mercado.